MACHÁČEK: Francie se chystá na privatizaci

Praha S tím, jak kvůli německé politické situaci zůstávají plány Emmanuela Macrona na reformu EU zatím u ledu, soustředí se francouzský prezident na domácí agendu.

Deník Financial Times si dnes všímá privatizačních plánů francouzské vlády. Privatizace má v letošním roce akcelerovat.



Stát vlastní ve Francii podíly v 81 společnostech – v hodnotě asi 100 miliard eur. Jde o podniky nejrůznějšího druhu, od zbrojařských firem jako Safran přes automobilku Renault po energetickou společnost EdF.

V letošním roce má stát prodat distributora energie Engie, státní herní a loterijní společnost Française de Jeux a podíl v telekomunikační společnosti Orange.

V posledních týdnech se podle zdrojů FT připravuje prodej pařížských letišť ADP, která mají tržní hodnotu 16 miliard eur. Stát si za tímto účelem sjednal poradenství banky Bank of America Merrill Lynch.

Zároveň ve Francii probíhá logická diskuse o tom, které firmy má stát vlastnit a které si umí ohlídat skrze regulaci. Vládní anonymní zdroj v článku konstatuje, že vláda dá pozor na to, aby se klíčové společnosti neocitly ve vlastnictví entit mimo Evropskou unii a aby pokud možno skončily ve francouzských rukou.

Naše poznámka: vývoj situace kolem prodeje pařížských letišť a navržený způsob prodeje může být zajímavé sledovat i pro Českou republiku, kde se úvahy o privatizaci Letiště Praha vracejí jako bumerang.

Zároveň v důrazu na to, že Francie nebude nic prodávat nikomu mimo EU, je zajímavý a u nás dosti opomíjený aspekt Macronovy ideologie „pevnost Evropa“, která je namířena hlavně proti expanzi čínských firem, což je něco, co by opět mělo zajímat především nás v souvislosti s diskutovanými čínskými zájmy u nás.

…

S Čínou souvisí i další článek ze serveru Bloomberg o tom, jak Rusko vyváží stále více surové ropy do Číny a omezuje vývoz do východní Evropy skrze ropovody. Navzdory vývoji cen ropy na světových trzích tak poroste v našem regionu tlak na cenu z technických důvodů.

Text zmiňuje i společný zájem ruské státní ropné společnosti Rosněfť a u nás známé čínské firmy CEFC, která se podle textu rychle vyhoupla z neznámé firmy v globální válec. Čínská firma CEFC nakoupila nedávno v Rosněfti podíl za devět miliard dolarů.

Vzhledem k propojení firmy CEFC na Rusko asi není od věci analyzovat, do jaké míry máme i u nás ohledně aktivit CEFC co do činění s kombinací ruských a čínských zájmů. Zvláště když se spekuluje například o prodeji největší privátní televizní stanice.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.