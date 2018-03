MACHÁČEK: Italské volby a zelená pro velkou koalici v Německu

Jaká je hlavní zpráva italských voleb? Hlasování proti establishmentu bylo masivnější, než se čekalo. Hnutí pěti hvězd, Liga severu (Lega) a Italští bratři mají dohromady více než 50 procent hlasů.

Hnutí pěti hvězd 32,4 procenta



Demokratická strana 19 procent



Liga severu 17 procent



Forza Italia 13,5 procenta



Italští bratři 4,1 procenta



Liberi e Uguali 3,6 procenta



Když to vezmeme po uskupeních, pravý střed má v součtu 37 procent a levý střed 23 procent.

Středolevá Demokratická strana už oznámila, že odejde do opozice. Její šéf Matteo Renzi rezignoval. Centristický a proevropský obrat Silvia Berlusconiho se nezdařil, protože část voličů mu odešla k více nacionalistické, protievropské a protiimigrační Lize severu. Centristická koalice početně nevychází.

Posílení Ligy jako hlavní středopravé strany je asi hlavní informací voleb, protože tím se ztrácí šance, že by Berlusconi vedl nějakou středopravicovou alianci. Žádná aliance nemá sama přes 50 procent, takže politické obchodování nyní začne napříč aliancemi.

Z pohledu plánů francouzského prezidenta Macrona a německé kancléřky Merkelové na další integraci eurozóny by tito dva potřebovali podporu nějakého středového bloku, jako mají Němci doma. To nám ale v Itálii moc nevychází.

Zajímavou poznámku uveřejnila již před italskými volbami agentura Reuters.

Jestli je třeba se něčeho v Itálii bát, není to politika, ale ekonomika. Investoři mají přílišnou víru v současný pohyb konjunktury směrem vzhůru. Ekonomika roste nejrychleji od roku 2010, ale stále je to o pouhých 1,4 procenta. Je to méně v než brexitem ovlivněné Británii, která roste o 1,7 procenta, a mnohem méně než průměr eurozóny, jenž činí 2,5 procenta. Nezaměstnanost spadla z 11,8 procenta, ale pořád je na 10,8 procenta. V Německu je nezaměstnanost 3,6 procenta. Italský HDP je stále o šest procent nižší než před krizí v roce 2008. V průměru je ekonomika eurozóny o 5,5 procenta vyšší než před krizí a německá rovnou o 11,5 procenta. Zadlužení státu v Itálii je 130 procent HDP.

…

Další zásadní zprávou je, že velkou koalici v Německu schválili sociální demokraté v referendu v překvapivě vysokém podílu 66 procent při účasti 78 procent straníků.

Lze předpokládat, že odchod Martina Schulze pomohl a členové reagovali také na to, že se zatím nepodařilo vystrnadit relativně populárního Sigmara Gabriela z postu ministra zahraničí.

Příští pondělí mají sociální demokraté oznámit jména na ministerské posty. Nová šéfka Andrea Nahlesová je pro to, aby odešel i Gabriel.

14. března Bundestag jmenuje Angelu Merkelovou kancléřkou a velká koalice začne formálně fungovat. Bude zajímavé sledovat, jak bude Nahlesová vycházet s Merkelovou jako její juniorní partnerka.

Alternativa pro Německo (AfD) se stane největší politickou stranou. Bude více vidět v médiích. AfD má také předsedu rozpočtového výboru, který je klíčový pro reformu eurozóny.

Vedení SPD si ani na chvíli nemůže oddechnout. Strana je v hluboké krizi, preference padají a Zelení se jako levicová alternativa rychle dotahují.