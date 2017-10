MACHÁČEK: Lithium, předvolební show a skutečnost

V úterním Monitoru JM jsem s jistou nadsázkou přirovnal poměry v Kyrgyzstánu k poměrům v České republice. Zatímco kyrgyzská vláda byla schopna promptně vypovědět smlouvu na výstavbu hydroelektráren s českou firmou Liglass, která nemá zkušenost z oboru, česká vláda nebyla zatím schopna podobně naložit s memorandem o těžbě a zpracování lithia v České republice, které podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček s neprůhlednou firmou European Metals Holdings (dále EMH).

Autor Monitoru (dostupné na webu www.lidovky.cz) obdržel některé negativní reakce, které jsou v zásadě dvojího druhu. První tvrdí, že srovnávám nesrovnatelné. EMH je „pouze“ mateřskou firmou de facto české firmy Geomet, s. r. o., jež průzkum lithia provádí v Krušných horách od roku 2010, a to podle zákona. Firma se tedy zajímala o lithium dávno předtím, než se stalo tak horkým zbožím, a koupit ji mohl leckdo – Geomet se údajně před časem nabízel i firmě ČEZ, která prý o něj neměla zájem, takže nakonec skončil v rukou EMH. Druhý druh reakcí souvisel s tím, že komentář vyšel v úterý po mimořádné schůzi parlamentu k lithiu, kterou svolali komunisté. A když něco dělají komunisté, případně hnutí ANO, je to pro jisté ideologické typy vždycky špatně, a pravda a láska je tedy na straně Geometu a EMH.



Ostrou kritiku počínání ministra průmyslu – včetně předvolebního divadla – by v normální zemi prováděla demokratická opozice. Proč to nedělá u nás? Můžeme spekulovat. TOP 09 se nechce připojit k něčemu, v čem se angažuje také Andrej Babiš, a vzhledem k tomu, že firma Geomet začala průzkum v době, kdy ministerstvo životního prostředí vedla ODS, tak ODS asi raději mlčí. Pak se ovšem nemůžeme divit, že se iniciativy chopili komunisté.

Nyní k věci: není normální, aby se memorandum, které v zásadní věci zavazuje příští vlády, podepisovalo čtrnáct dní před volbami. To se nedělá, je to nemravné. Není to ale jenom vysvědčení politika, který ho podepsal, je to i vysvědčení pro firmu EMH. Má vůbec v úmyslu působit v budoucnu jako důvěryhodný partner, nebo už bude na příští vlády vítězoslavně mávat čtrnáct dní před volbami podepsaným lejstrem?

Je to vlastně podobný případ jako se smlouvou o nákupu gripenů z roku 2002. Odcházející vláda před volbami schválila nákup 24 britsko-švédských stíhaček, po volbách se kvůli nedostatku peněz začalo vyjednávat o pronájmu polovičního množství.

Potíž je také v tom, že český zákon o státní službě je svým způsobem paskvil a není dotažený. V anglosaském světě to funguje tak, že podezřelou smlouvu (i kdyby se ministr jako politik zbláznil) zachytí státní tajemník, který na ni upozorní i tajemníky z jiných resortů. Když ani to nepomůže, může šéf státní správy na upozornění podřízených ministerských tajemníků jednat o věci přímo s premiérem. Český šéf státní správy je ale u nás de facto podřízený ministra vnitra. A tajemníci na ministerstvech nemají sílu a prestiž svých anglosaských kolegů.

Další věc je, že memorandum není podepsané s firmou Geomet, ale s firmou EMH, o které se zatím neví, komu patří. Jak přesvědčivě dokládá server Good Governance, není pravda, že se s akciemi firmy v Austrálii normálně obchoduje. Obchoduje se pouze s depozitními certifikáty firmy. EMH sídlí na Britských Panenských ostrovech a její akcionářská struktura je tajná.

Podpis memoranda je navíc v rozporu s programovým prohlášením vlády, které zakazuje vládě zakázky a obchodování se subjekty, jež záměrně tají svou vlastnickou strukturu. Je tedy v zájmu firmy Geomet, s. r. o., aby své skutečné vlastníky neprodleně oznámila českým úřadům.