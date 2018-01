MACHÁČEK: Němci se asi dohodnou, že změkčí emisní limity

Podle německého deníku FAZ deklarovaly strany, které se v Německu pokouší vytvořit velkou koalici (tedy křesťanští demokraté a sociální demokraté), že se už dohodly na principech boje s klimatickou změnou.

Podle serveru Eurointelligence.com to de facto znamená, že se strany dohodly, že pohřbí cíle emisí CO 2 . Zatím jde o porušení německého politického cíle snížit emise mezi lety 1990 a 2020 o 40 procent. Podle posledních čísel to vypadá, že se emise do té doby sníží pouze o 32 procent. Zároveň je ale pravděpodobné, že Německo nedodrží ani pařížskou dohodu, která počítá se snížením emisí o 55 procent do roku 2030.



Proč přišla SPD s tímto požadavkem? Hlavním tématem je hrozba uzavírání uhelných elektráren v Severním Porýní – Vestfálsku, kde se SPD bojí o další ztrátu voličských hlasů.

Hlavním důvodem, proč Německo neplní cíle, je ale rozhodnutí Angely Merkelové, která po Fukušimě nařídila uzavřít jaderné elektrárny dříve, než se plánovalo.

Ať už velká koalice v Německu vznikne, či ne, rozhodnutí dvou velkých stran v tomto směru asi bude platit.

Zpráva nepochybně vyvolá protesty německých aktivistů, ale obě strany už si chystají argumenty. Bude se říkat, že cíle nejsou realistické, protože ekonomický růst je vyšší, než se původně očekávalo, narostla migrace a zrychlil se útlum jaderné energie.

Hlavní věc je ale německé pokrytectví ve věci jádra. Merkelová se vlastně v tomto ohledu podle serveru neliší od Trumpa, jen je méně upřímná.

…

Francouzský prezident Macron je na návštěvě Číny. Zajímavých je na tom hned několik věcí. Zaprvé hodlá využít toho, že německá kancléřka Merkelová je zaměstnána domácími problémy a že Trumpova image a pozice jsou, jaké jsou, a chce se prezentovat jako hlavní hráč západního světa na globálním hřišti, tedy minimálně jako hlavní hráč s image kladného hrdiny.

Druhá věc je, že Macron oznámil, že bude do Číny jezdit každý rok. Bude na ni prý tlačit ve věci odstraňování bariér obchodu a investic. Co se připravované nové hedvábné stezky týče, chce prý Macron hlavně zajistit, aby to nebyla jednosměrná ulice.