MACHÁČEK: Proměna Ameriky u stánku

V USA jsem nebyl rok, a když jsem se ve středu vracel, vyfotil jsem v trafice na mezinárodním letišti Dulles u Washingtonu, D. C., poličku s knihami o současném dění. Nic neilustruje situaci v zemi lépe než toto. V USA probíhá tichá (zatím) občanská válka.

Přečtěme si názvy knih. „Jak vyhrát pořádně. Přesvědčování ve světě, kde už na faktech nezáleží.“ „Dohoda s ďáblem, Steve Bannon, Trump a nacionalistická revolta.“ „Koluze – tajné schůzky, špinavé peníze a jak Rusové pomohli Trumpovi vyhrát.“ „Oheň a vztek – Uvnitř Trumpova Bílého domu.“ „Trumpokracie – korupce americké republiky.“ „Je to ještě horší, než si myslíte, co dělá Trumpova vláda Americe.“ „Národ po Trumpovi – rádce pro vyděšené a zoufalé.“ „Jak umírají demokracie.“ „Hacknutí – Inside story o tom, jak se Donald Trump vlámal do Bílého domu.“

„Nebezpečný případ Donald Trump – psychiatři a experti na mentální zdraví zkoumají prezidenta.“ „Byli jsme osm let u moci – americká tragédie.“ „Šmíráci – jak političtí operativci a výrobci falešných zpráv kontrolují, co vidíte, co si myslíte a jak hlasujete.“ Pak pár titulů, kde to ještě nevzdávají: „Svědomí konzervativce – odmítnutí destruktivní politiky a návrat k principům.“ „Tady začneme – pět úkolů, jak sjednotit zemi a revitalizovat americký sen.“

Dodejme, že toto není žádné knihkupectví pro intelektuály, ale novinový stánek. Proudí tu obyčejní lidé, obchodní cestující, důchodci, vojáci, rodiny s dětmi. Čtou ale Trumpovi voliči knihy? To je otázka. O samotném Trumpovi se říká, že žádné knihy v životě nečetl a nečte. Můžeme se ale vsadit, že Trumpovi voliči asi neotevřou knihu, která spojuje Trumpa s koncem světa a demokracie, natož aby si ji koupili.

Trumpovi voliči asi čerpají informace ze sociálních sítí, kde jsou zalezlí ve svých bublinách. Jeho kritici ale taky – a k tomu si možná někdy koupí ještě knihu, která je v jejich depresi a znechucení utvrdí. To je obraz dnešních USA.

Trump si ale vesele vládne dál. U memorialu jsem zachytil, jak se jeho tři identické vrtulníky blíží k Bílému domu.

Tohle je zas motorka z Trumpovy motorkády. Sajdkáry bez spolujezdce se prý v zimě používají proto, aby to v zatáčce neuklouzlo.

Jinak Trump Netrump, progresivní a levicoví cyklisté vládnou také v hlavním městě. Cyklodráha vede i po Pennsylvania Avenue, která spojuje Bílý dům s Kapitolem.