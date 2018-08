MACHALICKÁ: Karel Gott, synonymum beznázorového prospěchářství?

Zdá se, že letošní horko vydatně podporuje hysterii a přepjatost všeho druhu. Příští rok se u příležitosti pádu železné opony, berlínské zdi a tak dále knižní veletrh v Lipsku odehraje ve znamení české literatury. Veletrhu má předcházet Rok české kultury, v jehož rámci se bude v lipské opeře konat koncert českých interpretů. A ti zatracení Němci si usmysleli pozvat tři pěvce podle svého gusta: Dagmar Peckovou, Martu Jandovou a jak jinak – Karla Gotta.

Není snad nutné zdůrazňovat, že Němci božského Karla odjakživa milují a v Německu ho znají snad i batolata. Tak tomu je, bylo a bude. Němečtí pořadatelé koncert také platí, a tak si také hosty vybírají podle svého. To by ovšem nesmělo opět povstat svědomí národa sdružené v celkem nedůležitý spolek Asociace spisovatelů (ona totiž doba je taková, že profesní spolky nikdo zvlášť nepotřebuje) a sesumírovat petici, že pěvec je celoživotní oportunista, „synonymum beznázorového prospěchářství a pokleslého masového vkusu“, a tudíž nesmí a nemůže reprezentovat českou kulturu, to mohou jen oni – neochvějní ve svých názorech a stateční bojovníci za svobodu z větší části narození kolem roku 1980.

Doslova požadují, aby jeho vystoupení bylo „bezodkladně zrušeno, či s vysvětlením, že se tak děje na popud českých spisovatelů, jednoznačně vyjmuto z kalendáře akcí Roku české kultury“. Dále si stěžují, že nebyli pozváni do dramaturgické rady projektu...

Nic mezi černou a bílou

Je to tak trochu svazácký slovník z vylučovacích schůzí, že? A ještě petenti vytvářejí dojem, že hovoří za všechny české spisovatele. Jenže se ukázalo, že čeští literáti se do podepisování petice nehrnou, a byli i tací, kteří to odmítli se značným sarkasmem. Kateřina Tučková například inteligentně podotkla, že Gotta neposlouchá, ale že by si možná petenti mohli uvědomit, že jejich věhlas v zemi našich sousedů není ani zlomkem slávy Gottovy.

Gott věru není symbolem odporu proti totalitě a skutečně přežil všechny režimy. No a co má být, je to romantický tenor a tomuto zaměstnání se celý život věnoval. Měl snad přestat zpívat své cajdáky a požádat Plastiky, aby ho vzali mezi sebe? Nebo jít do kotelny?



Je pravda, že se snažil s režimem vycházet a jistě z toho měl prospěch, ale to neznamená, že někoho udával, nebo snad někomu ničil život a likvidoval ho. Naopak je to člověk laskavý a na rozdíl od jiných se těm v nouzi zaviněné režimem snažil pomáhat. Když jeho statečnější kamarádi Pavel Landovský a Jan Němec a jejich rodiny neměli kvůli soudruhům co do hrnce, podpořil je tajně nemalou částkou a nepřál si, aby o tom mluvili. Ovšem Landovský to samozřejmě rozkecal a dobře udělal. Jak by mu tohle mohla čtveřice Václav Kahuda, Adam Borzič, Ondřej Lipár a Petra Hůlová přičíst k dobru? Oni mají jasno: děje jsou buď černé, nebo bílé. Mezitím nic neexistuje.

Pozvat Gotta je prý „rezignace na jakoukoliv postojovost“ ai za toto mrvení češtiny by zmíněná čtveřice měla jít rovnou do pekla. To ostatní je jen směšné. Komická marginálie odvádějící pozornost od zásadních věcí. Nu, možná by stačilo, kdyby panstvo tolik nelezlo na slunce.