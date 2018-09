Maďarsko možná požene unijní řízení k evropskému soudu. EU však neopustí, tvrdí expert

BUDAPEŠŤ/PRAHA Maďarsko EU neopustí, tvrdí v rozhovoru pro Lidové noviny Sámuel Ágoston Mráz, šéf maďarského think tanku blízkého vládní straně Fidesz. Podle něj se v posledních dnech ukázalo, že Fidesz musí opustit evropskou křesťanskodemokratickou frakci EPP. Tu chce prý rozštěpit francouzský prezident Macron a premiér Orbán mu v tom překáží.

LN: Jak se díváte na rozhodnutí EP navrhnout zahájit řízení proti Maďarsku?

Především je třeba říct, že rozhodnutí je silně ovlivněno interpretací výsledků hlasování. Právní služba Evropského parlamentu rozhodla, že poslanci, kteří se zdrželi hlasování, se vůbec nepočítají, jako kdyby tam vůbec nebyli. Pokud by tomu tak nebylo, byl by výsledek úplně jiný a konečný výsledek by těsně minul potřebnou dvoutřetinovou většinu.

Sámuel Ágoston Mráz je šéfem maďarského think tanku Nézőpont Intézet blízkého nejsilnější maďarské vládní straně Fidesz.

Takhle hlasovalo 69 procent poslanců za zahájení řízení. Je možné, že maďarská strana kvůli tomu podá podnět před Soudním dvorem Evropské unie. Když totiž výsledek záleží na interpretaci několika lidí, tak je třeba zjistit, jestli to bylo správné.

Druhým důsledkem rozhodnutí je, že v Maďarsku je tím pádem dáno hlavní téma volební kampaně před volbami do Evropského parlamentu. Čistě právně se na postavení Maďarska v EU nic nezmění. Evropská smlouva počítá s tím, že Maďarsko bude slyšeno, budou mu přeloženy návrhy, co má změnit, ale chybí možnost sankcí a že by například Maďarsko nesmělo hlasovat.

LN: Vláda se možná obrátí na unijní soud. Ale právě s tím souvisí jedna z výtek na adresu Maďarska, že ignoruje jeden z jeho verdiktů týkající se uprchlíků z loňského podzimu…

Dobře, to se ale týkalo povinnosti přijímat uprchlíky, ale tyto povinné kvóty jsou mezitím passé. Maďarsko samozřejmě uznává rozhodnutí Soudního dvora EU a všechna rozhodnutí, která měla nějaký právní dopad, jsme vždy přijali. Takže nevidím důvod, proč by se Maďarsko nemělo na tento soud obrátit, aby vyjasnil nejasnou situaci, jaká teď vznikla při hlasování o zahájení řízení

Unijní řízení s Maďarskem Bylo zahájeno na základě zprávy o ohrožení hodnot EU. Autorka kritické zprávy o situaci v Maďarsku Judith Sargentiniová zdůraznila, že Orbánova vláda umlčela opoziční média, zbavuje další generace možnosti kriticky přemýšlet a brání nevládním organizacím sloužit lidem na okraji společnosti, zatímco jednotlivci se obohacují na účet peněz od poplatníků z Evropské unie.

LN: Premiér Viktor Orbán před poslanci označil zprávu hodnotící zprávu o situaci v zemi za „útok na maďarský národ“. Mohlo by to vést k tomu, že by v maďarské společnosti vznikla iniciativa na odchod z EU?

Ne, v žádném případě. V Maďarsku je členství v Evropské unii velmi populární, kdy dosahuje 80 procent a nikdo nemá úmysl odcházet a ani o tom diskutovat. Premiér Orbán chce daleko víc a důsledněji hájit zájmy Maďarska a ostatních středoevropských států v Bruselu.

LN: Rezoluci podpořila i většina poslanců zastupujících křesťanskodemokratické strany, kteří se tak postavili proti Orbánově Fideszu, která je také součástí společné frakce. Bude to mít nějaké následky?

Poslední dva dny ukázaly, že Fidesz musí Evropskou lidovou stranu (EPP) opustit, a to nejpozději po příštích eurovolbách. Začíná se totiž realizovat plán francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který chce rozštěpit největší evropské strany a vytvořit novou, která by prosazovala jeho politiku a stala by se nejsilnějším blokem v příštím Evropském parlamentu. Viktor Orbán by jim přitom překážel, protože on je Macronovým protikladem. Jedinou otevřenou otázkou bylo, jestli k jeho vypuzení dojde ještě před volbami nebo až po nich.

LN: Takže po volbách nevidíte cestu zpět?

Nic se nedá vyloučit. Ale hlasování vlivných politiků EPP, včetně jejího šéfa Manfreda Webera, jasně ukázala, že většina z nich se chce vydat jinou cestou. Odstartovalo to vznik nového celoevropského politického hnutí, které možná povede právě Orbán, a to sice hnutí evropských křesťanských demokratů. Jeho hlavním cílem bude obhajoba tradičních hodnot, tradičního modelu rodiny.

LN: Jakou Evropskou unii chce Viktor Orbán?

Evropu bez federalismu, s posílenou spoluprací mezi členskými státy. Nejdůležitějším bodem bude migrační otázka, a to na rozdíl od Macrona odmítání přílivu lidí do Evropy. A hlavně ale odmítá zpochybňování přirozené role národa jako něčeho, co údajně nemá budoucnost. Orbán chce silné členské státy se silnými národními identitami.