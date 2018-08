Magickou atmosféru jsem zažil v mrazivé vodě v Norsku, říká jeden z nejlepších českých sportovních fotografů

Český fotograf Jan Kasl patří k předním fotografům sportovní fotografie. Už jako velice mladý dostal mezi světovou špičku sportovních fotografů do portfolia společnosti Red Bull. Díky tomu mohl procestovat svět a fotit elitní sportovce na mnoha místech planety. Fascinují ho přírodní živly a tak není žádným překvapením, že se v jeho portfoliu setkáte s obdivuhodnou diversitou snímků od surfingu za polárním kruhem zachyceným přímo z vody s využitím speciálního pouzdra až po focení paraglidingu z ptačí perspektivy.

Nezůstává ovšem jen u fotografie jako takové, ale rád využívá nové či již opomenuté formáty vizuální prezentace jako cinemagraph, plotagraph nebo například spin technologie. Nevšední analogové zpracování těchto formátů je k vidění i na této výstavě. Je jedním ze zakladatelů projektu Otoceno.cz, které se specializuje na 360 fotky produktů pro e-shopy. V současné době v Praze můžete shlédnout jeho retrospektivní výstavu Decade, která je ohlédnutím za jeho, jak již název vypovídá desetiletou kariérou, která ale ještě zdaleka nekončí.

Lidovky.cz: Kdy jste poprvé držel v ruce fotoaparát?

Těžká otázka na úvod, protože si na to vůbec napamatuji. Nicméně k opravdovému focení jsem se dostal přes snowboarding. Jezdili jsme totiž na snowboardové kempy do USA, a protože sociální sítě byly v plenkách, tak jsme posílali reporty pro odborné weby jako je freeride.cz Postupem času jsem začal vidět svůj potenciál mnohem víc ve světě fotografie než snowboardu. Nicméně právě projekty, které mohu realizovat s kamarády a nedržet se striktně zadání jsou ty nejzábavnější.

Lidovky.cz: Hodně fotíte v zahraničí, je to tak, že cestujete, abyste fotil, nebo kvůli cestě jako takové a focení je jen příjemné zpestření?

Dřív jsem cestoval a u toho si pro zábavu fotil. Posledních deset let ale směr mých cest udávají fotografické projekty.

Lidovky.cz: Fotíte hlavně v extrémních prostředích, vysoko v Himalájích, ve vzduchu, pod vodou. Existují místa, kdes ještě nebyl a chtěl bys tam fotit?

Míst, kde jsem nebyl je spousta, ovšem o dost méně je míst, kde nikdy nikdo nefotil. Ideální sportovní fotka má dle mého názoru hned několik atributů, které musí splňovat. Měl by to být dechberoucí sportovní výkon, vyfocený v ten správný, jedinečný moment, na unikátním místě, za epického počasí a to celé bravůrně řemeslně zpracované. Unikátní lokalita je tedy jen jedna část celé skládačky, ale za to dost stěžejní. Nebudu jmenovat konkrétní místa, ale prozradím, že pracuji na projektu, v kterém chci implementovat notoricky známé sporty do nevšedního prostředí.

Lidovky.cz: Jak vypadá váš pracovní den?

Je to celkem různorodé, ale každý projekt se dá rozdělit do tři fází – plánování, focení, postprodukce. Asi nejzajímavější a zároveň nejnáročnější je samotné focení. Na první pohled vypadá sportovní fotka jako velká zábava, ale když se podíváte za oponu, je to občas celkem dřina. Cestujete s těmi nejlepšími sportovci světa a musíte s nimi zvládnout těžké terény. Světla a další techniku si nosím sám a to je ta nejlepší posilovna na světě. Právě v těchto momentech se láme chleba – ne každý je ochotný podstupovat takové množství cest a diskomfortu. Posouvat hranice mě ale baví a užívám si to.

Lidovky.cz: Nelákala vás někdy „klidnější fotografie“?

Vybalancovat náročné focení v těžkých podmínkách je ideální. I proto jsem minulý rok s přáteli založil firmu Otočeno která se orientuje na produktové focení. Naší specialitou je tzv. 360 stupňová fotka, která je pro majitele e-shopu velice zájímavá. V USA se tato technologie stává zcela běžnou součástí e-commerce a nás baví být součástí českého rozjezdu. Je to něco, co bychom sami chtěli na e-shopech při svých nákupech mít, a proto mi to dává ohromný smysl.

Lidovky.cz: Jaké vybavení v extrémních podmínkách používáte?

Já jsem strašně spokojený s Nikonem a fotím na D850. Světla využívám od české společnosti Fomei. Pod vodou používám housing a do nebe míří dron. Na focení 360 fotek pak máme speciální stoly. Je pravda, že veškerá technika musí vydržet extrémní podmínky spolu se mnou. A dík patří všem partnerům.

Lidovky.cz: Na kterou fotografii jste obzvlášť hrdý?

Pro mě osobně má velké kouzlo focení v Norsku, protože tam jsem si v mrazivé vodě opravdu sáhl na dno svých sil a myslím si, že se magická atmosféra propsala do výsledných fotografií. Co se týká mezinárodních ocenění, tak v Německu uspěla portrétní fotografie Tomáše Slavíka. Pak jsem uspěl s fotografií Andrew Pastury na Red Bull Illumine, což je jedna z nejlepších výstav sportovní fotografie vůbec.

Lidovky.cz: V čem si myslíte, že se lišíte od ostatních fotografů?

Vzhledem k rychlému vývoji technologií, tak v dnešní době může být fotografem téměř každý, což je výzva v pozitivním i negativním slova smyslu. Mohl bych říkat klišé o tom, jak je důležité, aby se skloubilo mnoho faktorů dohromady – technická dovednost, skvělé oko, dobří sportovci a trocha toho štěstíčka. Nicméně to, co mě opravdu odlišuje je můj drive vydržet v diskomfortu déle než ostatní. Dokážu na dobrou fotku čekat 10 hodin v dešti, vyběhnout kopec 30krát i s naraženou patou, fotit produkty do rána a navíc sedět nad jednou fotkou u Photoshopu třeba i dva dny.

Lidovky.cz: Když mluvíte o tom Photoshopu. Nemáte pocit, že je toho v poslední době už moc? Je nějaká hranice, kterou byste v úpravě fotografií nepřekročil?

Dobrá otázka. Ano, ta doba je trochu šílená a technologie se všemi aplikacemi rozevírají nůžky mezi digitálním světem a realitou. Post na Instagramu má životnost 21 hodin a lidem začíná být celkem jedno kvalita Myslím si, že se ale dostáváme do peaku a stejně jako lidem začíná záležet na kvalitě jídla, tak věřím, že se to obrátí i ve světě fotografie. Nicméně já jsem zastáncem toho, že fotka musí být řemeslně dobře odvedená a „očištění“ fotky ve Photoshopu je toho součástí. Rozhodně jsem ale proti jakémukoliv ohýbání reality ve smyslu „posunu sportovce o 10m výš“, to je pro mě absolutní no go a nedovedu si představit, jak bych takovou fotku obhájil sám před sebou.

Lidovky.cz: Jak dlouho výstava potrvá?

Výstava bude v Nikon Gallery do konce září. Nyní je v jednání přesunutí výstavy do Londýna. Všechny artikly je možné si koupit včetně plakátů a dalšího merchandisingu. Uvidíme, jak to půjde, ale každopádně bych byl moc rád, kdyby se výstava podívala i do dalších koutů světa. Pokud má někdo z čtenářů tip, kam jí posunout, ať se ozve.