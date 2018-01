Manuál voliče prezidenta: lístky ve schránkách nehledejte, obálka se nelepí

PRAHA Teprve podruhé proběhne v Česku v pátek a v sobotu finále prezidentské volby, ze kterého vzejde vítězný kandidát. Lidové noviny připravily manuál úspěšného voliče.

1. Kdo smí volit

Kdo nejpozději v sobotu oslaví osmnácté narozeniny, může se vydat do volební místnosti. Jako u všech voleb platí, že musí být český občan s trvalým pobytem v republice. S sebou musí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Jiné doklady volební komise neuzná.

2. Kdy se smí volit

Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a tak zůstanou až do 22 hodin. V sobotu pak od osmi hodin ráno až do 14 hodin. Kdykoli jindy mají voliči smůlu.

3. Hlasovací lístky

Pokud někdo čeká, že mu jako vždy přijdou hlasovací lístky do schránky, bude čekat marně. Ve druhém kole prezidentských voleb se záměrně neposílají, a to proto, že se počítá i s variantou, že by se jeden z kandidátů 24 hodin před zahájením voleb vzdal své kandidatury. V takovém případě by totiž do druhého kola postoupil třetí na pásce. Hlasovací lístky voliči dostanou ve volební místnosti. Jeden z nich vloží volič do obálky za zástěnou, za tu by se měl odebrat sám. Obálku pak vhodí do urny před volební komisí.

4. Voličský průkaz

V případě, že volič nebude v době voleb v místě svého trvalého bydliště, musí mít voličský průkaz. Na jeho vyřízení už je teď pozdě, poslední možnost byla ve středu. Pokud má někdo voličský průkaz vyřízený, může volit u volební komise kdekoli v republice nebo ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném na zastupitelském či konzulárním úřadě v zahraničí.

5. Aby lístek platil

Volič musí jeden z hlasovacích lístků vložit do obálky, kterou dostane na místě. Obálka se nezalepuje. Do obálky nelze vkládat vlastní papíry, musí jít o lístek komise. Ten může být přeložený nebo natržený, ale ne přetržený.

6. Když budou mít stejně

Prezidentem se stane ten, který ve druhém kole získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by oba kandidáti získali stejný počet hlasů, celé volby by se opakovaly. Předseda Senátu je musí vyhlásit do 10 dnů, nejpozději za dalších 90 dní by vše vypuklo nanovo.