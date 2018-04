Matka z pražské Lhotky čelí obžalobě z vraždy své novorozené dcery

PRAHA Státní zastupitelství podalo obžalobu na matku, která podle kriminalistů zavraždila loni v bytě v pražské Lhotce svou novorozenou dceru. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Za předem promyšlenou vraždu spáchanou na dítěti hrozí obžalované 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

O obvinění matky informovala pražská policie loni v říjnu. Tehdy uvedla, že žena je ve vazbě. Markéta Puci nyní sdělila, že o dalším setrvání ženy ve vazební cele bude soud rozhodovat v druhé polovině dubna. Termín projednání obžaloby, kterou zastupitelství podalo koncem minulého měsíce, předsedkyně soudního senátu prozatím nestanovila.



Podle dosavadních informací porodila matka dvou dalších dětí v noci z 27. na 28. září 2017 v bytě, který obývala se svým druhem. Obžaloba tvrdí, že žena své těhotenství před partnerem tajila a popírala. Živou a donošenou dceru přivedla na svět potají v koupelně. Poté prý dítě nechala několik minut ležet obličejem dolů v napuštěné vaně, kde se utopilo. Tělíčko údajně následně ukryla do pračky se špinavým prádlem, kterou uzavřela. Druhý den ho pak zabalila do množství tašek a vložila do krabice, kterou uložila na skříň v dětském pokoji. Policii přivolal druh, kterému počínání ženy připadalo podezřelé.