Měl to být dárek od Netflixu. Místo toho je Cloverfield Paradox předražený vtip

Snímek The Cloverfield Paradox, pokračování sci-fi ságy, se představil první ukázkou v neděli. Již ten samý den se ale diváci mohli podívat na celý film na Netflixu, tři měsíce před jeho uvedením do kin. Recenze ale ukazují, že Netflix v případě nového Cloverfieldu nejspíš jen vyhodil peníze, protože snímek je kvalitou velmi špatný.

Trailer na snímek The Cloverfiled Paradox, pokračování u nás nepříliš známé sci-fi série Cloverfield, se vysílal během přenosu Super Bowlu (finále ligy amerického fotbalu) v neděli 4. února. Na jeho konci čekalo diváky velmi překvapivé sdělení - nový film bude celý dostupný hned po skončení zápasu na službě Netflix. To i přes fakt, že do kin zamíří až začátkem května! Diváci tak mohli film, který produkoval režisér J. J. Abrams (Star Trek, Star Wars) vidět hned ten den večer. Všeobecné nadšení ale rychle utichlo.

Společnost Netflix údajně zaplatila distributorovi Paramount Pictures 50 milionů dolarů za exkluzivní vysílací práva. Cloverfileld Paradox, třetí díl ságy, vypráví příběh o prolnutí dvou dimenzí a dopadu této události.

Snímek ale hned po uvedení na Netflixu začal sbírat velmi špatné recenze. „Naprostá filmová troska, která má za cíl prodloužit životnost sci-fi ságy, která měla již dávno poklidně zemřít,“ napsal recenzent webu The Hollywood Reporter. „Colverfield Paradox je znesvěcený bordel. Tenhle film neměl nikdy existovat,“ zní ostrá kritika britského deníku The Guardian, který se jindy spíše mírní. Na agregátním serveru Rotten Tomatoes má snímek v současné chvíli pouhých 20%.

Studiu Paramount Pictures to ale může být docela jedno. Film podle udávaných čísel stál čtyřicet milionů dolarů. Netflix zaplatil o deset více. Studio je tak v plusu a to film ještě ani nešel do kin. S ohledem na reakce do kin možná ani nezamíří.