Měli byste se stydět, chováte se jako protektorát USA, řekl bývalý Trumpův poradce Bannon

Evropa by se měla přestat chovat jako protektorát Spojených států, ale začít se starat o vlastní obranu, a stát se tak jejich skutečným partnerem. Při debatě v Praze to řekl bývalý strategický poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon. Vyjádřil také přesvědčení, že by v budoucnu mohlo dojít na návštěvu českého prezidenta Miloše Zemana v Bílém domě.

„Bojovali jsme za Evropu v první světové válce, ve druhé světové válce, za studené války,“ řekl Bannon. Podle něj je nutné, aby se Evropa v obranných otázkách postavila na vlastní nohy, protože USA nemohou nést samy náklady na řešení konfliktů všude na světě. „Měli byste se stydět. Neměli byste být naším protektorátem, chceme, abyste byli naši partneři,“ řekl.

Bannon se vyjádřil i k možné návštěvě Zemana v Bílém domě, o níž český prezident hovořil už krátce po Trumpově zvolení na podzim 2016. Dosud se ale neuskutečnila. Bannon řekl, že Trumpovo prezidentské období trvá teprve rok a půl a prezident USA se zatím setkával s politiky, s nimiž řešil závažné mezinárodní otázky. „Máme před sebou ještě šest a půl roku jeho mandátu, máme spoustu času,“ uvedl k možné Zemanově návštěvě. Trumpovi první funkční období skončí v lednu 2021, může být zvolen na další čtyři roky.

Dnešní debata mezi Bannonem a bývalým zvláštním poradcem Bílého domu za vlády demokratů Lannym Davisem se týkala také hospodářské politiky Spojených států. Bannon obhajoval Trumpovu snahu o ekonomický nacionalismus a prohlásil, že Západ musí hospodářsky konfrontovat Čínu, která používá neférové obchodní praktiky. Tvrdil také, že se Trumpova politika už projevuje v hospodářském oživení v USA a snížení nezaměstnanosti. Davis naopak kritizoval, že Trumpova administratova neinvestuje dost peněz na vytváření nových pracovních míst pro málo kvalifikované Američany.

Bannon s Davisem se v debatě opakovaně vrátili k posledním prezidentským volbám, v nichž republikán Trump porazil demokratku Hillary Clintonovou. Shodli se, že jedním z důvodů Trumpova vítězství bylo, že demokraté ztratili kontakt se svými tradičními voliči, tedy s nízkopříjmovými skupinami, kteří se často obrátili k Trumpovi. Podle Bannona se demokraté nyní stále soustřeďují na problém ruského ovlivňování prezidentských voleb a nevracejí se k tématům, která pracující zajímají, proto neuspějí ani v podzimních volbách do Sněmovny reprezentantů a do Senátu.

Bannon v debatě několikrát dostál své kontroverzní pověsti, když o Clintonové mluvil jako o političce ambiciózní jako Lucifer a o německé kancléřce Angele Merkelové jako o jedné z nejhorších a nejarogantnějších političek 21. století.

Bannon patřil k Trumpovým nejbližším spolupracovníkům během prezidentské kampaně a prvních měsíců v úřadě. Po Trumpově volebním vítězství v Bílém domě zastával funkci strategického poradce. Z té byl po mnoha kontroverzích odvolán loni v srpnu v době, kdy Trump čelil silné kritice kvůli reakci na násilnosti ve Virginii vyprovokované bělošskými rasisty.

Letos v březnu Bannon vystoupil jako host na sjezdu francouzské krajně pravicové strany Národní fronta. Do Prahy pozval Bannona i Davise průmyslový holding Czechoslovak Group ve spolupráci s vysokou školou CEVRO.