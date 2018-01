Ministerstvo financí vyňalo farmu Čapí hnízdo z evropského financování

Ministerstvo financí vyňalo Čapí hnízdo z evropského financování, oznámila na schůzi středočeského zastupitelstva hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ministerstvo financí informaci potvrdilo. Kvůli padesátimilionové dotaci pro rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo obvinila policie 11 lidí, mezi nimi premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Ministerstvo již dříve uvedlo, že z hlediska rozpočtu je vyjmutí nejlepší řešení, jinak by ČR hrozilo krácení už přidělených evropských peněz.

Pondělníobměnění Výboru regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy, o němž jedná krajské zastupitelstvo, je tedy podle Jermanové jen organizační záležitostí. Středočeská koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty chce ve výboru, který dohlíží na dotace v končícím regionálním operačním programu, získat většinu. Podle opozice jde o reakci na rozhodnutí výboru nevyjmout farmu Čapí hnízdo z financování EU. Koalice tvrdí, že tento orgán by měl být obměněn kvůli změně ve vedení kraje.



V polovině ledna výbor přes doporučení ministerstva financí vynětí Čapího hnízda neschválil. Podle opozice by se tím dotační kauza přenesla na národní úroveň a nemusela by být důsledně vyřešena. Členové výboru za ANO s tím nesouhlasili, podle nich mělo jít o technické uzavření již vyčerpaného operačního programu. Obměněný výbor by mohl Čapí hnízdo vyřadit. Podle hejtmanky tak už ale učinilo ministerstvo.