Ministryně obrany Šlechtová brání svého poradce-ezoterika

PRAHA Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) si na svou IT bezpečnost najala externistu. Svého poradce Evžena Teršla bez vysokoškolského titulu přirovnala k americkým pionýrům nových technologií Billu Gatesovi a Stevu Jobsovi, kteří také absolvovali jen univerzitu života. Babiše nepotěšila.

Evžen Teršl, který na terapeutických sezeních ještě před několika lety radil lidem, jak pracovat s vědomím i podvědomím, od února z ministerstva obrany inkasoval 77 tisíc korun. Jako poradce nyní vystupuje u ministryně Karly Šlechtové, které prý pomáhá ochránit její datovou komunikaci.



Lidé z branže však nevěřícně kroutí hlavou, proč Šlechtová nevyužívá vlastních kapacit, notabene v resortu, který je doslova prošpikován zaměstnanci, kteří mají zajišťování bezpečnosti v popisu práce.

„Má přece bezpečnostního ředitele, který je tam od toho, aby jí pomohl. Paní ministryně má k dispozici celé Vojenské zpravodajství. Jejich prvotním úkolem je logicky zabezpečit svého ministra,“ řekl LN několikahvězdičkový generál naší armády pod podmínkou anonymity.

V podobném duchu hovoří i Andor Šándor, bývalý šéf vojenské tajné služby, který je bezpečnostním analytikem. „Je to zásadně špatně, jestli má člověk z vnějšku zajišťovat bezpečnost komunikace v rámci ministerstva obrany a generálního štábu. To by vypovídalo o žalostném stavu. Doufám, že to tak není. Obecně bych to mohl vnímat bez znalosti detailů tak, že nedůvěřuje systému,“ uvedl Šándor.