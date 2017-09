Mistr procítěné melancholie a atmosferických balad. Nick Cave slaví 60 let

Australan Nick Cave není jen písničkář. Je zároveň i herec a velmi úspěšný spisovatel. Známý je ale především pro své mistrné balady, které se svou kapelou Bad Seeds předvede naživo i v pražské O2 Aréně 26. října. Oslavme jeho kulatiny výběrem pěti z jeho největších hitů.

Red Right Hand (1994)

Nezaměnitelný úder zvonu ohlašuje příchod tohoto hitu. Nick Cave působí jako vymítač duchů a posluchač si musí alespoň poklepávat nohou do rytmu.

Do you love me? (1994)



Celou písní prostupuje jednoduchá, ale téměř magická basová linka, která se stále opakuje. Do toho naléhavý hlas Nicka Cavea, který se ptá na tu nejdůležitější otázku ze všech: „Miluješ mě?“







Henry Lee (1996)



Spojení dvou velikánů - tesklivý hlas Nicka Cavea a téměř šansonový vokál britské zpěvačky PJ Harveyové. Výsledný duet je moderní předělávkou tradiční lidové písně Young Hunting.







Where the Wild Roses Grow (1996)



Diskutabilně nejznámější píseň Nicka Cavea. To je z velké části dáno tím, že je nejvíce určena pro mainstreamové posluchače a takto se dostala i do rádií po celém světě. Duet s herečkou a zpěvačkou Kylie Minogue vypráví tesklivý příběh dívky Elisy Dayové, které nikdo neřekne jinak než Divoká růže. Velká láska končí nešťastně - ranou kamenem do hlavy a studenou vodou v řece.

Into my Arms (1997)



Intimní vyznání, které Cave napsal po rozchodu se svou dlouholetou partnerkou Vivien Cainerovou. Vedlejší téma je ale i Caveovo rozčarování z náboženství.