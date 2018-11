MACHÁČEK: Brusel se zlobí, ale trhy mají zuby

Rozpočtová bitva mezi italskou vládou a eurozónou nabývá na intenzitě. Podle Tonyho Barbera z Financial Times budou mít v tom, jak to dopadne, zcela jistě rozhodující slovo finanční trhy, nikoli Brusel.

Evropská komise zahájila s Itálií řízení kvůli excesivnímu rozpočtovému schodku. Kdyby časem došlo až k hraničnímu řešení, mohla by Itálie dokonce dostat masivní pokutu, což by bylo za dvacet let existence eura vůbec poprvé. Je však nepravděpodobné, že by se to takto vyvinulo.



V Evropské komisi není nikdo, kdo by měl apetit Itálii finančně trestat. V soukromí vám řada expertů a úředníků Komise dokonce řekne, že pokuty jsou kontraproduktivní, či dokonce rovnou idiotský nápad. Řízení s Itálií se určitě protáhne za jarní volby do Evropského parlamentu a obě italské vládní strany doufají, že v něm a následně v Evropské komisi získají na síle strany, jež budou chtít pravidla pro eurozónu změnit.

Konfrontace s Bruselem je podle Barbera možná prospěšná pro italskou politickou scénu, ale určitě neuspokojí finanční trhy. Šéf Ligy a italský ministr vnitra Matteo Salvini ve středu prohlásil, že italský státní dluh, který činí 130 procent HDP, „zase poklesne, až ekonomika začne růst“. Jenže mezi druhým a třetím čtvrtletím italská ekonomika vzrostla o nula procent a příští rok čeká italská vláda růst 1,5 procenta, zatímco MMF pro Itálii odhaduje pouze jedno procento. Při poslední aukci investoři nakoupili pouze 723 milionů eur italského státního dluhu, zatímco před nástupem současné vlády k moci nakoupili dluhopisy za skoro čtyři miliardy eur během dvou dní. Zájem investorů ze zahraničí o italský dluh klesá. Takže Brusel se možná bude zlobit, ale trhy mají zuby.

…

Jak jste zbankrotoval? ptá se postava v Hemingwayově novele I slunce vychází. Odpověď je: „Dvěma způsoby. Postupně a potom najednou.“ Postupně a potom najednou, to je podle komentátora téhož listu, Philipa Stephense, příběh brexitu. Začalo to postupně. Leckdo si toho nevšímal. Najednou je konec vidět. Možná to bude ještě něco mnohem horšího než bankrot. Úředníci ve spěchu připravují pro britskou vládu plány pro mimořádné situace. Ministerstvu zdravotnictví hrozí, že dojdou léky. Možná nevzlétnou letadla, banky přestanou obchodovat. V hypermarketech budou prázdné police. Nedaleko přes ulici ve Westminsteru se takový scénář asi mnohým britským poslancům líbí. Tvrdí brexitéři hlomozí, že Theresa Mayová chce udělat z Británie vazalský stát. Pokud bude smlouva, kterou dojednala Mayová v parlamentu, odmítnuta, očekává Stephens – pakliže bude prodloužena platnost článku 50 – druhé referendum. Střední, kompromisní brexit už nebude na stole. Otázka bude stát: status quo, nebo okamžitý drsný brexit bez dohody.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.