MACHÁČEK: Dobrý návod, jak porazit populisty

Server Medium.com v těchto dnech připomněl dva roky starý článek Ryana Fana, který je dobré si přečíst nejen v předvolební Americe a v povolební Británii, ale třeba taky u nás. Článek se sice jmenuje „Jak to zařídit, aby Trumpovi voliči změnili názor“, ale místo Trumpa můžete dosadit lecjaké jiné jméno.

Nejprve je třeba dokázat Trumpovým voličům, jak jsou hloupí. Vytáhněte z kapsy nějakou studii, která dokáže a bude ilustrovat, že žádní vzdělaní lidé, jako jste vy sám (sama), nikdy nevolili a nebudou volit Trumpa. Dejte jeho voličům najevo, že jsou zavrženíhodní, a pokud v budoucnu přijdou o práci nebo o zdravotní péči, bude to proto, že si to zaslouží, zejména pokud jde o bělochy. Tito troubové totiž hlasují proti svému vlastnímu zájmu. Burani, kteří nevědí, co je pro ně vlastně dobré.

Řekněte jim, že jsou rasisti, sexisti, xenofobové – a že jejich sexismus se projevil hlavně v tom, že nevolili Hillary Clintonovou. Vysvětlete jim, že kandidáti, které podporujete vy, nemohou být nikdy zkorumpovaní, protože bojují za správnou věc a mají ty správné názory. Vysvětlete Trumpovým bílým voličům, že patří do privilegované skupiny, která si dostatečně neváží černochů, Hispánců, žen, LGBTQ a muslimských přátel.

Pořád tyhle voliče musíte štvát, to je přece nejlepší taktika. Vynadejte jim, že sledují a čtou fake news jako Breitbart News či Fox News, a vysvětlete jim, jak skvělé a spolehlivé jsou vaše zdroje – například Huffington Post.

Nikdy těmto zavrženíhodným lidem neopomeňte zdůraznit, že stojí na špatné straně historie. Pokud řeknou něco, co by snad bylo možné jen vzdáleně chápat jako rasistickou poznámku, okamžitě to vytrubte do světa, aby to nikdo nikdy nezapomněl a aby celý svět viděl, že za svůj neodpustitelný omyl musejí navěky zůstat na pranýři. Okamžitě proveďte útok na kohokoli, kdo by se snad chtěl chybujícího zastat, protože kdo se chce těchto lidí zastávat, musí být přece sám rasista. Nikdy nezapomínejte předvést, jak bystrý a fenomenální diskutér jste vy sám. Nezapomeňte zdůraznit, že vámi ocejchovaný rasista je také ignorant a že všechny neonacisty – rovná se Trumpovy podporovatele – přivedete jednou k soudu. Vy sám rasista určitě nejste, protože všichni liberálové jsou vůči rasismu zcela imunní.

Musíte všem vzkázat, že Trump je jako Hitler a každý, kdo ho volí, by se měl stydět. Vy se osobně postaráte, aby byl každý jeho volič zostuzen. Co nejvíce to jde, používejte slova jako rasista, nacista, sexista či misogyn. Všichni Trumpovi voliči se kvůli vašemu zdrcujícímu útoku tak zastydí, že už pak nikdy ani na vteřinu nepomyslí na to, že by mohli Trumpa znovu podporovat. Nezapomeňte pořád dokola mluvit o tom, že Trump nevyhrál lidové hlasování, a proto je jako prezident nelegitimní. Vyhrál jen proto, že to zařídil Putin a Rusko. Smějte se chytře tomu, když někdo zmíní pracovní místa v průmyslu. Ta místa přece stejně zmizí díky automatizaci a robotizaci – tak proč se tím vůbec zabývat?

Hlavně zapomeňte na to, že Trumpovi podporovatelé jsou lidské bytosti, které mají svoje nejistoty a problémy, jež se mohou podobat těm vašim. To, že milují či mají rádi svoje partnery či partnerky, svoje děti, vnoučata a sousedy, vás nesmí zajímat. Stejně tak vás nesmí zajímat, že jsou to třeba pracovití a slušní lidé. Nesmíte se nechat obměkčit tím, že vám třeba někdo z nich pomohl nastartovat auto, když všichni ostatní projeli nevšímavě kolem. Nesmí vás zajímat, že někdo z nich například vaří polévku pro bezdomovce a pomáhá potřebným. Protože tito lidé volili Trumpa, tak jsou to přece hrozní lidé, kteří si zaslouží prokletí.

Když budete pečlivě plnit všechny výše předepsané kroky, Trumpovi podporovatelé určitě změní svůj názor. Sám sebe poplácejte ještě jednou po ramenou, protože přece děláte správnou věc a zasloužíte si pochvalu.

PS: Místo Trumpa či Clintonové můžete dosadit různá jiná jména. Možná stačí doplnit, že vše zmíněné je třeba činit hlavně na sociálních sítích, kde je třeba poplácávat se po ramenou a vzájemně se povzbuzovat s přáteli, kteří mají stejný názor jako vy a dávno už vědí tu samou zjevnou pravdu co vy. To je celkem zaručená cesta k úspěchu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.