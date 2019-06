MACHÁČEK: Evropská unie prý vyhrává

Komentátor Bloombergu Leonid Beršidskij se domnívá, že Evropské unii se začíná vyplácet tlak na některé členské státy, aby zastavily kroky v oblasti práva, které jsou v rozporu s principy liberální demokracie, s evropskými principy a hodnotami zakotvenými v základních evropských smlouvách.

Podle Beršidského přinesla řízení, jež byla zahájena Evropskou komisí proti Maďarsku, Polsku a Rumunsku, svoje ovoce. Maďarský premiér stáhl plán na vytvoření administrativních soudů, které rozhodují daňové, finanční a obchodní věci, i představu, že tento okruh soudů bude více podřízen vládě. Maďarsko si tak zachovává alespoň částečnou nezávislost justice.

Po evropských volbách Rumunsko zrušilo svoje plány, že vláda bude moci do justičních věcí víc intervenovat. Odolává jedině Polsko, ale podle Beršidského „zařadí zpátečku“, až mu bude skutečně hrozit uzavření evropských penězovodů a kohoutků.

Monitor JM nechce brát autorovi jeho entuziasmus, ale v případě Maďarska jde spíše o povolební politický vývoj v Evropě než důsledek tlaku Evropské komise, i když úplně oddělovat to pochopitelně nelze. Výsledek nacionalistů v evropských volbách nebyl tak oslnivý, jak se čekalo, a naděje na vytvoření nějaké silné nacionalistické frakce se rozplynuly – pokud vůbec maďarský premiér Viktor Orbán o vstupu do něčeho alternativního seriózně uvažoval. Evropská lidová strana (EPP) zůstává i po volbách největší frakcí Evropského parlamentu a Orbán se chce vrátit k plnohodnotnému členství v EPP – nebo minimálně nechce připustit, že by byl úplně vyloučen. Nemá žádnou motivaci skončit v nějaké okrajové frakci či být úplně izolován. Potřebuje si udržet silnou vazbu na Německo.

Dokud se neobsadí důležité evropské orgány a dokud neproběhne brexit, nelze čekat, že by někdo řešil vylučování nebo nevylučování Fideszu.

Situace v Rumunsku zase souvisí s domácí politikou, protože sociální demokraté utrpěli v evropských volbách obrovskou porážku.

Co se Polska a odříznutí od evropských peněz týče, myslí to někdo vážně a je možné, že by tedy v Polsku někdo bral tuto hrozbu také vážně? Je škoda, že PiS není v žádné velké a důležité evropské frakci, a stranu tedy nelze odnikud vylučovat nebo jí pozastavovat členství. Na případu Orbána se totiž ukazuje, že jde o docela účinný nástroj.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.