MACHÁČEK: K debatě – Trump skákal do řeči a Biden byl slabý

Proč je pro analytika dobré sledovat na vlastní oči americké prezidentské televizní debaty? Protože si o nich může udělat obrázek úplně sám. Americká média i ta světová, která Ameriku pozorují, jsou dnes tak polarizovaná, že číst si články o tom, kdo debatu vyhrál nebo prohrál, kdo byl horší nebo lepší, než se čekalo, nemá smysl.

Stejně tak nemá smysl dívat se na nějaké sestřihy. Konzervativní Fox News vám poskytne sestřihy situací, v nichž je Biden nemožný, zatímco Trump zrovna věcný a progresivní; CNN zase naopak.

Dnes je snadné dívat se na debaty i ze záznamu, není třeba být do noci vzhůru.

Můj dojem byl, že Trump skákal do řeči svému oponentovi ještě mnohem víc, než bych si myslel, a to jsem v tomto ohledu žádnou zdvořilost nečekal. Potenciální efekt z pohledu diváka vůbec nechápu. Když mluví oba kandidáti jeden přes druhého, není nic rozumět ani jednomu a je to jen nesrozumitelný hluk. K čemu je to tedy dobré?

Možná ale o slova vůbec nejde, Trumpův tábor je s debatou spokojenější než ten Bidenův, takže to možná píáristé vyhodnocují tak, že kdo skáče do řeči, prokazuje větší vitalitu a vypadá jako člověk, který si nenechá nic líbit. Jenže o obsah pak vůbec nejde, to pak můžete mít v debatě dva staré orangutany. Jeden bude vyhaslý a druhý bude dávat najevo, že má navzdory svému věku ještě dost energie. Co říkají, je pak úplně jedno. Trumpovo chování je zajímavé i proto, že když zrovna bylo rozumět, žádné do očí bijící nesmysly neříkal, mluvil vcelku rozumně. Asi nikdo neuvažuje o tom, že má šanci někoho přesvědčit.

Pozoruhodné je, že tuto první debatu moderoval novinář z televize Fox News Chris Wallace, tedy televize prorepublikánské. I tak si Trump zjevně připadal, že nemá dostatek prostoru – nebo si tak připadat chtěl. I tento moderátor musel prezidentovi připomínat, že jeho tým předem souhlasil s pravidly debaty. Moderátor včera zjevně selhal, nebyl schopen debatu vůbec řídit. Je nepochopitelné, proč při skákání do řeči nebo překročení časového limitu nemá moderátor právo vypínat „narušiteli“ akustického prostoru mikrofon. Jaké to bude, až příštím moderátorem bude někdo z levé části spektra?

Pokud Trump skákal do řeči, neznamená to, že se Biden choval slušně. Prezidenta nazval klaunem, lhářem a rasistou, aniž by tento zrovna právě lhal či říkal něco rasistického. Častěji než Trump odpovídal Biden na něco úplně jiného, než nač byl tázán, a stále se obracel k voličům, ať přijdou volit, místo aby se držel tématu.

Záběry z první předvolební debaty mezi Trumpem a Bidenem

O lecčem svědčí to, že americká progresivní média označují i v titulcích debatu za chaotickou. Kdyby měla pocit, že jejich kandidátovi se debata povedla, napsala by to už do titulku. Maximálně jsme se dočetli i od Bidenových fanoušků, že jeho vystoupení bylo O. K., normální, nebo dokonce že neměl svůj den. To si tedy přeložme jako katastrofu.

Jenže zas taková katastrofa to nebyla. Oba kandidáti mířili výhradně na své jádrové a už přesvědčené voliče, nikdo z nich neudělal ani milimetr pro to, aby oslovil někoho dalšího. Ti, kdo sledují Ameriku soustavně, se nedozvěděli jedinou novou informaci, nový názor nebo nový pohled na cokoli.

Proto se čtenářům omlouvám, ale tato glosa o obsahu debaty není a nebude.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.