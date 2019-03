MACHÁČEK: Mayová teď nerezignuje

PRAHA Ačkoli jsme mohli celý víkend poslouchat zaručené zprávy o tom, že britská premiérka Theresa Mayová rezignuje nebo bude odstavena kvůli komplotu ve vlastní straně, nakonec je zřejmé, že nic takového se zatím dít nebude.

Je sice jisté, že Mayová jako premiérka skončí, ovšem až po brexitu, přesněji poté, co se jí podaří – třeba napočtvrté – prosadit v parlamentu brexitovou smlouvu. A můžeme se vsadit, že Mayová neskončí tento týden.

To, že je Mayová premiérkou, má totiž – například podle serveru Eurointelligence.com – svůj jasný důvod. Stojí totiž přesně uprostřed názorově ostře rozdělené Konzervativní strany. Hlasovala pro setrvání, jako premiérka se ale rozhodla „doručit“ brexit.

Mayová je politička, na niž média nejsou zvyklá. Její projevy nejsou zajímavé ani moc dobré. Neumí dělat kampaň. Není lídr, neumí na sebe strhnout pozornost, nejde si s ní jen tak poklábosit. Nedává najevo emoce a neříká, co se stane, když její scénáře nevyjdou. Nikdo neví, co si ona sama myslí doopravdy, pokud něco.



Zde ale poznámka Monitoru JM:

Dokud David Cameron neprohrál hlasování o brexitu, měl pověst mimořádně šťastného politika, jemuž vyjde všechno, na co sáhne. Do historie ale nakonec vejde jako zoufalec.

S Mayovou to může být naopak. Od začátku se na ni všichni dívají jako na zoufalce, ale co když jí napočtvrté – tedy před 12. dubnem, navzdory tomu, že je to zatím nepravděpodobné – smlouva projde? Bude mít v historii image tvrdohlavé političky, která si nakonec prosadí svou. Těm Britům, kteří chtějí v EU zůstat a o víkendu demonstrovali v Londýně, se Mayová pochopitelně nezavděčí nikdy, tedy určitě ne proto, že by její smlouva náhodou přece jen prošla.

Jak píšeme v posledních dnech pořád, pravděpodobnost tvrdého brexitu bez dohody se opět zvyšuje. Jde však vážně jen o pravděpodobnost, možné je stále i leccos jiného.

Britský parlament například může po indikativním hlasování odsouhlasit celní unii – a takovou dohodu lze připravit třeba za týden. Nebo je tu takzvaný scénář Norsko plus – úpravy dosavadní smlouvy by byly rovněž realizovatelné rychle. V Bruselu to předloží ještě Mayová (nebo už jiný premiér) a pak – s novým premiérem – by se dalo prodlužovat ještě třeba o další týden či dva.



Na druhou stranu je nepravděpodobné, že by se v britském parlamentu našel do 12. dubna kompromis pro druhé referendum. Součástí scénáře s druhým referendem ve hře totiž je, že Británie musí začít připravovat volby do Evropského parlamentu (což zatím nikdo nedělá) a pak se jich také zúčastnit.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.