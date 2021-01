MACHÁČEK: Monarchové ze Silicon Valley

Editorial deníku The Wall Street Journal (WSJ) píše, že Trumpovo jednání z minulé středy je důvodem k odvolání (impeachmentu). Vzhledem k tomu, jak málo času zbývá, by bylo nejlepší, kdyby rezignoval sám. K tomu se ale zjevně nechystá. Zahajovat proces sesazení prezidenta nyní nepomůže udělat tečku za Trumpovou érou ani začít éru novou. Naopak to z něj udělá oběť. Většina Američanů přitom shledává Trumpovo jednání nepřijatelným i bez toho.

První překážka je načasování. Zbývá osm dní než bude Trump z Bílého domu pryč. Sněmovna sice může sesazení odhlasovat hned, ale senát se sejde až 19. ledna, den před Bidenovou inaugurací. I kdyby se sešel dřív, tak republikáni budou chtít dát prostor jak Trumpovi, tak jeho právnímu týmu.

Takže senátní soud s Trumpem se potáhne dlouho do doby, kdy už nebude prezidentem a jeho právníci nadnesou téma možné neústavnosti tohoto procesu. Nancy Pelosiová chce zařídit, aby Trump nemohl kandidovat znovu v roce 2024. K tomu má pomoci článek tři čtrnáctého ústavního dodatku, který zakazuje veřejný úřad komukoli, kdo se zúčastnil „povstání či rebelie proti USA.“ Ustanovení původně mířilo na představitele amerického jihu, tedy konfederace. Žádný soud ale neshledal Trumpa vinným z povstání či rebelie, takže by ho kongres musel obvinit i soudit. Mnoho měsíců trvající soud by znamenal, že Trump bude soupeřit s novým prezidentem o pozornost, místo aby hrál golf na Floridě. Otázka je, jestli je Biden dostatečně silný na to, aby opravdu vedl vlastní stranu, nebo to nechá na progresivistech. Už prohlásil, že sesazení přenechá kongresu a senát podle něj klidně může soudit Trumpa a schvalovat jeho agendu zároveň. Trumpovo sesazení a proces s ním přitom nejsou v Bidenově zájmu. Neuklidní to polarizaci a první drama Bidenova prezidentství bude akt pomsty. Během své inaugurace by podle WSJ měl říct, že se chce posunout od politiky polarizace a negativity, ne jí dále eskalovat. Mnoho Američanů by to přivítalo. Vivek Ramaswamy a Jed Rubenfeld se v témže deníku vyjadřují k vymazání účtů Trumpa a jeho příznivců na sítích, internetových platformách a k odpojení sítě Parler.

Důležitý je závěr textu. Progresivisté by se měli také bát. Pokud velké technologické firmy mohou vypnout prezidenta, mohou vypnout i Bidena a demokraty, pokud je budou chtít rozdělit. Otcové zakladatelé dobře rozuměli pojistkám a rovnováhám, ale nemohli předpokládat zrození nového leviatana internetových firem s nekontrolovanou mocí a schopností vynášet mimoústavní politické rozsudky pod pláštíkem soukromé společnosti. Nová třída korporátních monarchů ze Silicon Valley rozhoduje o tom, co mohou Američané od prezidenta a od kohokoliv slyšet. Ze tří pilířů federální vlády se stal jeden pilíř. A lidé jako Mark Zuckerberg a šéf Twitteru Jack Dorsey nemají žádnou demokratickou odpovědnost. Nejde jen o svobodu projevu a slova. Jejich potlačení může vyvolat odezvu v podobě teroru. Hororové události minulého týdne by měly vést k otevření dalších kanálů pro dialog, nikoliv k jejich uzavření. Pokud nespokojení lidé nebudou mít platformu, kde mohou být slyšet, obsazení kapitolu bude nevinná záležitost proti tomu, co může přijít. Obyčejní Američané rozumějí prvnímu dodatku ústavy lépe než jejich elity. Facebook, Twitter a Google znásilňují jejich ústavní práva. Také na serveru eurointelligence.com se diví. Konstatují, že si nelze vymyslet dvě více kontraproduktivní odpovědi na vpadnutí demonstrantů do kongresu. První je proces impeachmentu za účelem toho, aby nemohl Trump kandidovat v roce 2024, druhým je jeho odstranění ze sociálních médií. Pokud Američtí liberálové cítí, že cenzura je jediný způsob, jak porazit Trumpa, tak jsou ve větších problémech, než jsme si mysleli.

Angela Merkelová vyslovila dva závěry. Za prvé v americké politice není nic jako stabilní většina na podporu multilateralismu a atlanticismu. A pak také, že svoboda projevu nesmí být cenzurována soukromou firmou. Liberální demokracie musejí být s cenzurou maximálně obezřetné. Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.