MACHÁČEK: Návrat průmyslové politiky

Praha Podle komentáře Gideona Rachmana ve Financial Times jsou staré myšlenky jako staré šaty. Stačí chvíli počkat a přijdou zase do módy. Před 30 lety byla „průmyslová politika“ asi stejně populární jako třeba buřinka. Nyní ji kážou vlády od Washingtonu po Peking, od Londýna po Nové Dillí.

Vládne kouzlo dotací a argumenty o soběstačnosti a strategickém investování. Význam tohoto vývoje se pochopitelně netýká pouze ekonomiky. To, že svět v 90. letech objal ideologii svobodného trhu a globálního kapitalismu, souviselo s poklesem mezinárodního geopolitického napětí. Studená válka skončila a vlády soutěžily o přilákání investic spíše než o ovládnutí nějakého teritoria.



Nyní je tedy geopolitická rivalita zpět a do módy se dostaly vládní ekonomické intervence. Klesá důvěra mezi USA a Čínou a zranitelnost a odolnost jsou nová slova. Pokud jde o vzácné kovy či polovodiče, zdůrazňují se domácí dodávky a bezpečnost zásobování. Amerika zakázala vývoz klíčových technologií do Číny a směřuje k tomu, že stát bude přímo financovat výrobu polovodičů. Čínský prezident také upevňuje státní kontrolu nad technologickým průmyslem.

Netýká se to jen Ameriky a Číny. V Indii vláda premiéra Modiho vyhlásila politiku „soběstačné Indie“, která podporuje domácí výrobu klíčových komodit. EU publikovala průmyslovou strategii, jež také zdůrazňuje autonomii a menší závislost na vnějším světě. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová vyzvala k tomu, aby EU „zdokonalila a vlastnila klíčové technologie“.

I konzervativní vláda v Británii se odvrátila od protržní ideologie Margaret Thatcherové a chrání strategická odvětví.

Epidemie covidu-19 tohle všechno jenom podtrhla. I když se odsuzuje vakcinační nacionalismus, mnoho vlád zavedlo různé restrikce toho či onoho.

Odpor proti globalizaci a svobodnému obchodu je na vzestupu. Prezident Biden oznámil, že „všechny vládní investice se budou řídit jediným principem. Kupujte americké zboží.“

Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan vyzývá k tomu, aby se „překonala neoliberální filozofie posledních 40 let“. Industriální politika je podle něj „hluboce americká“ a Amerika bude ztrácet vůči Číně, pokud se bude spoléhat čistě na soukromý sektor. Některé tyto argumenty mohou znít leckomu libozvučně. Tak to také s protekcionismem a intervencionismem většinou bývá.

Swaminathan Aiyar, prominentní indický komentátor, ale říká, že soběstačnost kázali už Nehru a Indira Gándhíová v 60. a 70. letech a skončilo to ekonomickou katastrofou. Adam Posen, prezident Petersonova institutu ve Washingtonu, varuje, že podpora vybraných odvětví a regionů skončí vždy nákladným nezdarem a USA se tak samy porazí a oslabí.

Tím, jak roste napětí mezi USA a Čínou, je pochopitelné zvažování bezpečnostních dopadů některých technologií. Rachman ale upozorňuje, že na sliby politiků, že průmyslová politika přinese lepší pracovní místa a produktivnější ekonomiku, je třeba nahlížet s hlubokou skepsí. To, že některé myšlenky vyjdou z módy, může mít také rozumný důvod.

Tolik Rachman. Dodejme, že chybí zmínka o zelené a klimatické politice, která je dnes v Evropě i v Americe hlavním hybatelem a faktorem průmyslové politiky. Ten řez také není tak jasný. Třeba Klausovy vlády hlásaly trh bez přívlastků, ale regulovaly nájemné a odmítly privatizovat banky. Pak přišlo zase období investičních pobídek, průmyslová politika par excellence apod. Co se evropských zemí a EU týče, nejdůležitější otázka je, do jaké míry se má odolnost, autonomie a soběstačnost vztahovat k jednotnému trhu EU a k celé Evropě a do jaké míry k jednotlivým státům.