MACHÁČEK: Nejen Evropa, i USA řeší, jak a jestli zachraňovat státy

Také v USA se nyní diskutuje o tom, jestli v rámci koronavirové ekonomické deprese zachraňovat jednotlivé státy před bankrotem. Je tu řada podobností s Evropou, ale i řada rozdílů. Něco může být inspirativní – a leccos je zajímavé jen jako intelektuální cvičení. Řada amerických států tvrdí, že pokud federální vláda nepřispěchá na pomoc, budou muset v jednotlivých státech propouštět další miliony lidí – a to jen zbytečně prodlouží recesi.

Můžeme si to představit tak, že jednotlivé státy budou muset propouštět policisty, dozorce, učitele, pracovníky sociálních služeb apod. Řada především republikánských senátorů a kongresmanů se domnívá, že pomoc státům lze oželet, protože americká ekonomika už se začíná zvedat ode dna. Nezaměstnanost, i když je stále enormní, začíná prudce padat. A americký federální dluh už dosáhl dokonce vyšší úrovně než za druhé světové války.

Zajímavé je, že naprostá většina států americké unie má nějaké zákonné pravidlo o povinnosti předkládat vyrovnaný rozpočet, a často jde dokonce o ústavní pravidla jednotlivých států. Když se sníží příjmy, musí se prostě škrtat.

Dodejme, že v Evropě má toto ústavní pravidlo jen Německo. Když to jinak nejde, dojde v USA klidně k bankrotům celých států, měst a teritorií. Na rozdíl od Evropy je to běžnější a bere se to civilněji, nedávno takto zbankrotovalo třeba Portoriko.

Argumentem pro záchranu států je samozřejmě mimořádnost situace. Pandemie přišla zvenčí a je to vlastně přírodní katastrofa. A hospodářský propad lze srovnat se situací po roce 1929. To je sice pravda, ale jako obvykle můžeme slyšet názor, že pravidla se mají dodržovat hlavně v těžkých dobách, právě když jsou testována krizí. K čemu jsou jinak dobrá? V USA se ale řeší i politika. Většina guvernérů jsou dnes demokraté – a zrovna jim administrativa Donalda Trumpa moc pomáhat nechce. Současného prezidenta ale logicky musí zajímat především to, jak si stojí americká ekonomika jako celek.

To je první rozdíl oproti Evropě. V Evropě není nějaký hlavní politik, pro kterého je důležité, jak si stojí evropská ekonomika jako celek. Druhý rozdíl je, že Amerika má velké přerozdělování daní z úrovně federace. Platí se federální pojištění z nezaměstnanosti, které bylo do konce července mimořádně a významně navýšeno, federální pojištění bankovních vkladů je od 30. let samozřejmostí. Nic z toho Evropa nemá.

I Evropa řeší, co je mimořádná situace. Rok 2008 byl mimořádný, krize byla importována z Ameriky. Letošek je logicky opět mimořádný. To ale může být každých deset let něco mimořádného, možná i častěji. Potíž je v tom, že navrhovaný záchranný plán pro Evropu se zatím spíše vymyká selskému rozumu – jak celkově, tak z pohledu jednotlivých států. Někdo chce dotace, někdo chce poskytovat jen úvěry. Proč ale nutit úvěry někomu, kdo je nechce? Solidarita kvůli zdravotní situaci je OK, proč ale podporovat evropské průmyslové šampiony či dotovat elektrokola?

Zohlednit nárůst nezaměstnanosti během karantény je OK, proč ale vycházet z nezaměstnanosti celkové? Proč se mají zvýšit dotace pro Polsko, jež pandemií příliš neutrpělo, a to ani ekonomicky? Když Evropa nechce federální stát, možná by mohla nechat státy normálně bankrotovat a stavět se k tomu všemu tak nějak civilně. Záchranný plán nikomu trn z paty nevytrhne. Na evropské poměry je sice mimořádně velký, ale stále je na hraně makroekonomické relevance.

Přečteno včera na Českém rozhlase Plus.

Agentura Bloomberg uvádí, že prodej aut v Evropě zaznamenal už během května výrazné oživení. Aby bylo jasno: meziročně se květnové prodeje aut propadly o 57 procent, ale proti dubnovému meziročnímu propadu o 78 procent je to skoro zázrak. Je to každopádně lepší, než se čekalo, mnozí analytici čekali, že nárůst přijde až v červnu:

Zajímavé ovšem je, jak je stejná informace prodává různě. Financial Times v titulku píší, že se prodeje v květnu propadly navzdory uvolňování restrikcí a navzdory postupnému otevírání autosalonů.



Různí čeští kritici se staví proti tomu, aby vláda poskytovala garance firmě Smartwings/ČSA. Záchranný balík německé vlády pro Lufthansu činí devět miliard eur. Jak rovněž upozorňují Financial Times, celý plán je nyní v ohrožení, protože jeden z akcionářů – Heinz Hermann Thiele, který drží patnáct procent akcií firmy – bude patrně hlasovat proti podmínkám záchranného plánu. Lufthansa se tak může ocitnout v konkurzním řízení.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.