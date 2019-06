MACHÁČEK: Německé tradiční strany pod tlakem

Většina německých politických diskusí se v těchto dnech točí kolem budoucnosti německé sociální demokracie (SPD), a to především kvůli tomu, že relativně nová předsedkyně Andrea Nahlesová oznámila odchod z vedoucího postu strany po velmi špatném výsledku partaje v evropských volbách.

Na serveru Eurointelligence.com se však domnívají, že ani CDU není v o moc lepší pozici. Podle průzkumů je na 24–25 procentech, tedy tam, kde byla SPD ještě nedávno. A strana je vnitřně rozdělená v tom, jestli je Annegret Krampová-Karrenbauerová (zvaná AKK) schopna stát se kancléřkou, přesněji stát se schopnou kancléřkou. Ralph Brinkhaus, lídr CDU v Bundestagu, včera poněkud dřevěnou AKK coby kandidátku na kancléřku podpořil. Většina ostatních tvrdí, že debata je předčasná.

Bývaly doby, kdy se následnictví v CDU podobalo korunovaci. Kdo vyhraje, bude kancléřem. To už však neplatí, zvláště když Zelení v průzkumech veřejného mínění konzistentně vedou, přesněji: vedou si lépe než CDU. Kdyby se volby konaly nyní, Zelení by mohli zformovat koalici s CDU/CSU coby juniorním partnerem, případně s SPD a Levicí (die Linke) jako menšími partnery. Otázka výběru kancléře či kancléřky z řad CDU tak vůbec nemusí být nastolena. Může se to změnit s výběrem jiného kandidáta na kancléře z řad CDU, zatím se ale trendy posunují ve prospěch Zelených.

Server Eurointelligence konstatuje, že si německá média včetně FAZ vůbec neuvědomují, že CDU už nemusí být kloubem, který kancléře volí. Pokud se CDU/CSU nedostane zpátky nad 30 procent, AKK kandidátkou na kancléřku nebude a kancléřem (či kancléřkou) se stane někdo ze zeleného dua Robert Habeck – Annalena Baerbocková.

V případě SPD se spekuluje o tom, že strana chce napodobit Zelené a představit nějaké vedoucí genderově vyvážené duo, což ovšem nevyváží to, jak strana působí. A Oskar Lafontaine, šéf Levice, dnes ráno v deníku Der Spiegel navrhl spojení SPD a Levice. To ovšem zatím asi nelze brát až tak úplně vážně: potíž SPD není její lídr či lídryně, ale fakt, že strana ztrácí jádro podporovatelů. Mladí městští profesionálové, učitelé, intelektuálové a podobně, migrují masově k Zeleným. Dělníků v průmyslu ubývá a stárnou – a totéž platí pro důchodce z generace roku ‘68, tedy ty, jimž tenkrát bylo kolem dvaceti.

Další problém pro SPD představuje pravicová AfD: její celková podpora sice nestoupá, ale silně posiluje či dominuje v bývalém východním Německu, ovšem také v baštách dělnické třídy v bývalém západním Německu.

Dvě poznámky Monitoru JM:

DU/CSU bude těžko znovu předbíhat Zelené. Když sama převzala většinu jejich agendy, z jakých pozic hodlá Zelené kritizovat?

Posilování zelené politiky na západě Evropy představuje obrovskou výzvu pro země střední a východní Evropy, kde zaznamenáváme zcela jiné tendence. Rýsuje se tu větší příkop než ve věci migrace.