MACHÁČEK: Není privatizace jako privatizace. Japonsko versus Británie

PRAHA Dnešní deník Financial Times přináší pozoruhodné srovnání britské a japonské privatizace železnic, k nimž došlo v rámcově podobné době – v Británii na počátku 90. let a v Japonsku na konci 80. let.

Navíc železnici do Japonska přivezli před 150 lety Britové. Tím ale podobnosti končí.

V Británii je privatizace železnic považována za velmi kontroverzní. Lidé si ji spojují s vysokými cenami a chaotickým a nespolehlivým servisem. Síť železnic v Británii saje veřejné dotace, zatímco někteří operátoři dosahují skvělých zisků. Železnice v Británii je tak nepopulární, že 56 procent lidí je v Británii pro znárodnění a jen 15 je proti; zbytku je to jedno. Nespokojenost se železnicemi nahrává labouristickému lídrovi Jeremymu Corbynovi, pro kterého je znárodňování vlajkovou lodí volebního programu. Naštvanost na privatizaci v Británii koresponduje s širší politickou nechutí k „neoliberálním“ ekonomickým receptům.

Ultraspolehlivá a hypermoderní železniční síť v Japonsku operuje bez jediného jenu veřejných dotací. Výpočet ceny jízdenky je jednoduchý a kromě spotřební daně zůstala cena po 31 let stejná. Privatizace je považována za úspěch a o návratu ke znárodnění nikdo neuvažuje. Souvisí vůbec kvalita železnice a možná i jiných se způsobem vlastnictví? Švýcarské veřejné železnice jsou excelentní, americká veřejná firma (Amtrak) zastaralá a v rozkladu. Jedním z rozdílů je, že v Británii zůstaly ve státních rukou koleje a ty jsou pak pronajímány do rukou soukromých. Operátoři vlaků jsou soukromí. V Japonsku se privatizovalo regionálně, firmy získaly všechno: koleje, nádraží i vlaky.

V Británii bylo více než v Japonsku ideologickým cílem vytvoření konkurence, Japonsko se více zaměřilo na dobrou regulaci.

…

Tolik FT, ještě dodáme jeden paradox z naší dílny. Zatímco Británie za posledních třicet let ekonomicky rostla víceméně v souladu se západní Evropou, Japonsko zažilo víc než dvě dekády stagnace a krize. Japonská krize ale v lidech neprobudila nechuť k systému – nebo naopak apetit k zestátňování.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.