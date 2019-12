MACHÁČEK: Tři scénáře britských voleb

Ve Spojeném království se ve čtvrtek odehrají ostře sledované volby. Jaké jsou možné scénáře?

První možný scénář je velké vítězství Konzervativní strany po vzoru Margaret Thatcherové v roce 1987. Jak by se to mohlo stát? Přechod labouristů ke konzervativcům na severu Anglie bude silnější, než to podle průzkumů vypadá. Tyto nové voliče konzervativců bude možné považovat za stydlivé torye. Budou volit Borise Johnsona, ale stydí se, nebo se dokonce bojí to říkat výzkumníkům.

Mimochodem, tento fenomén stydlivého podporovatele někoho, kdo není v salonech a mezi aktivisty všeho druhu přijatelný, se může projevit i v amerických prezidentských volbách příští rok. I leckde jinde – od Itálie po Německo. Aby ale mohlo být vítězství konzervativců skutečně masivní, musel by na jihu Anglie proběhnout tzv. taktické hlasování (podpora jasně vymezených protibrexitových stran spíš než podpora obvyklé strany vaší první volby) v daleko menší míře, než se očekává.

Druhý možný scénář je malé vítězství Konzervativní strany. Vítězství bude chabé proto, že taktického hlasování (pro brexit a proti brexitu) bude méně, než se čekalo. Nebo taktického hlasování bude naopak na severu i jihu víc, ale právě proto se jeho efekt vzájemně vyruší. Toryové se stanou partají anglické dělnické třídy a labouristé městskou stranou. S brexitem nastane nepřehledný zmatek.

Třetím scénářem je zablokovaný parlament s potenciální většinou v sestavě labouristé, Skotská národní strana, Liberálně demokratická strana, Plaid Cymru a zelení. Aby se to mohlo stát, muselo by být taktické hlasování ve prospěch brexitových stran na jihu Anglie daleko silnější, než se nyní podle průzkumů čeká, a přesun od labouristů ke konzervativcům na Severu by musel být naopak daleko slabší, než se čeká. Aby se třetí scénář mohl uskutečnit, musely by v britské společnosti probíhat nějaké trendy, jichž si agentury vůbec nevšimly a nezaznamenaly je. Výše zmíněná většina by pak prosadil asi do roka další referendum o brexitu s nejistým výsledkem.

Scénář drtivého vítězství labouristů není vůbec na stole. Kdyby k němu došlo, hlásím se k tomu, že sním jako slavný důchodce Kremlička brouka.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.