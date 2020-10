MACHÁČEK: Trump má covid-19 a vzkaz EU Turecku

Zpráva o tom, že Donald Trump měl pozitivní test na koronavirus, prohloubila atmosféru nejistoty v předvolební Americe. Když je někdo nemocný, měli by mu všichni přát, ať se brzy uzdraví. Nebo už se to nenosí a polovina Ameriky má dnes podobná přání jako starosta Řeporyjí vůči prezidentovi a premiérovi? Budou přát na CNN a v The New York Times hlavě státu mnoho zdraví, nebo napíšou, že měl nosit roušku?

Je tu spousta otázek. John Authers na Bloombergu se táže na zdraví Joea Bidena, který v úterý sdílel s Trumpem pódium.

A oslabí to Trumpa, nebo mu to pomůže? Když na jaře na britského premiéra Borise Johnsona skoro dýchla smrt, vyvolalo to na nějakou dobu nebývalou vlnu porozumění a podpory, o niž mezitím zase přišel. Může Trump čekat něco podobného, tedy pokud onemocní nebo se mu přitíží? A bude prezident pracovat, nebo bude na cca čtrnáct dní vyřazen z provozu jako Johnson?

Pro americkou i světovou ekonomiku to není dobrá zpráva. Šance na uvolňování restrikcí v USA se snižují. Ekonomika se lépe otevírá, když velká část populace věří, že je pandemie hoax. To se nyní změní – a promítne se to i do chování lidí a spotřebitelů, aniž by se nějak měnila pravidla.

Šance, že se obě strany dohodnou na dalším záchranném balíku pro ekonomiku, spíše vzrostla, protože pandemie má náhle mnohem vážnější image než ještě před pár hodinami.

Roste šance na nějaké geopolitické překvapení, protože leckdo po celém světě bude chtít využít toho, že je ředitel zeměkoule či světový četník oslaben anebo mimo provoz. Od Putina přes KLDR po Čínu. Pokud začne Trump v preferencích oslabovat, bude to platit dvojnásob. Zajímavé bude sledovat vývoj dolaru. Na nejistotu dolar jako bezpečný přístav většinou reaguje posílením, i když se nejistota nebo poplach zrodí v Americe samotné. Když před pár lety snížila ratingová agentura Standard and Poors rating amerických dluhopisů, reagovali na to investoři tak, že začali nakupovat více amerických dluhopisů – a dolar začal posilovat.

Authersovo oblíbené téma je sledovat predikce sázkových kanceláří. Na začátku září se síly obou prezidentských kandidátů podle sázkových kanceláří vyrovnaly, nyní Biden jasně vede. Za 34 centů dnes dostanete v případě Trumpova vítězství jeden celý dolar. Podle Autherse ale začnou Trumpovy preference před volbami růst.

…

Evropští lídři se po půlnoci dohodli na společném vyjádření vůči Turecku. Podle serveru Eurointelligence.com je výsledkem mix podnětů a hrozeb. Slova rezoluce jsou přísná, ta ale zůstává otevřená, pokud jde o implementaci. EU prý stojí pevně za Kyprem a Řeckem a odsuzuje turecké akce s průzkumnými vrty a porušování mezinárodního práva.

Zatím ale žádné sankce vůči Turecku – prý prozatím. Cestou vpřed je dialog s Tureckem v různých formátech. Dialog o průzkumech a těžbě s Řeckem, pozvání k jednání z Kypru, mezinárodní konference o východním Středomoří, další jednání o migraci apod.

Kypr se vzdal blokování sankcí vůči Bělorusku, které takto prošly. Podřídí se Ankara? Slova schválené rezoluce jsou mnohem přísnější než středeční vstřícná vyjádření vůči Turecku od kancléřky Merkelové v Bundestagu.

Řecko a Kypr nevybojovaly automatické sankce vůči Turecku, ale finální text prohlášení obsahuje odkaz na články evropských smluv, které sankce umožňují.

Pokud se Turecko zdrží provokativních akcí, má dle prohlášení šanci na rozvoj pozitivní agendy vztahů s EU, a to včetně modernizace celní unie a obchodních vztahů.