MACHÁČEK: Vrbětice, Dukovany, geopolitika a energetika

Praha Ke kauze Vrbětice se vyjadřují všichni horem dolem a zleva doprava, což dovedou i bez toho, že by měli konkrétnější informace.

Monitor JM tedy zatím ostýchavě doplní jen některé věci, které v jiných rozborech chybí a které se týkají energetiky a geopolitiky.



Samozřejmě že je správné, že se ruská firma neúčastní tendru na dostavbu jednoho nového reaktoru Dukovan. Země, která se dopouští státního terorismu, nemá v takovém tendru co dělat.

Nicméně představa, že by teprve tento tendr nějak přepnul geopolitickou orientaci České republiky a zásadně posílil její závislost na Rusku, je zvláštní.

Jaká je realita „na zemi“? Zásadním pilířem výroby elektřiny v této zemi jsou dvě jaderné elektrárny. Je to především Temelín, což je ruská jaderná elektrárna s dodatkem technologií od americké Westinghouse. Palivo do Temelína se dodává z Ruska. Pak jsou tu Dukovany, což je pro změnu čistě ruská (sovětská) jaderná elektrárna, kam se ruské jaderné palivo dodává nepřetržitě. Obě elektrárny budou sloužit ještě velmi dlouho.

Když se k nám dodává jaderné palivo, a ještě se dodávat dlouho bude, tak to znamená, že tyto dodávky k nám musí někdo z Ruska pravidelně doprovázet – a ten někdo má patrně i přístup do elektráren apod. Jak to, že na tohle čeští nově probuzení jestřábi vůbec neupozorňují?

V České republice se topí ruským plynem a ruský plyn vyhřívá nejen Hrad, ale i Senát nebo BIS. Ruským plynem se nevyhřívá jen redakce Parlamentních listů, ale i Česká televize.

Menší a mobilnější jaderné reaktory americké provenience hned tak – tedy ještě dlouhé roky – nebudou, takže pokud se v Česku dostavba jádra odloží, budou výkon jaderných elektráren kompenzovat elektrárny plynové, protože jiná možnost tady opravdu není. Jednu má ČEZ zakonzervovanou, další lze postavit poměrně rychle, může ji postavit ČEZ nebo jiný investor.

Jaký plyn budou spalovat elektrárny? Samozřejmě že to bude ruský plyn. A nebude-li jádro, zvýší se závislost na plynu.

Hlavní geopolitická hra se vůbec neodehrává v České republice, ale mezi Německem, Ruskem a USA. Bidenova administrativa se rozhodla nespustit zákonem připravené sankce v souvislosti s německo-ruským plynovodem Nord Stream 2. V Rusku a v Německu nikdo nepochybuje o tom, že plynovod bude dokončen a ruský plyn do Německa skrze Nord Stream 2 poteče. V tuto chvíli se zdá, že se s tím smířila i současná americká administrativa.

Poté, co Německo urychlilo odchod od jádra i odchod od uhlí, je německý energetický model do budoucna zcela postaven na plynovodu Nord Stream 2 a jeho budoucí kapacitě. A nejen německý energetický model, ale celý německý ekonomický a průmyslový model. Nord Stream 2 a ruský plyn jsou do budoucna jeho zásadním pilířem.

V České republice se nyní jaksi blazeovaně říká, že vlastně nepálíme ruský plyn, ale plyn, který jsme nakoupili na burze v Rotterdamu, respektive na komoditním trhu. Ve skutečnosti, fyzicky, se samozřejmě jedná o ruský plyn. I když nakoupíme plyn v Norsku, často se fyzicky jedná o ruský zemní plyn.

Samozřejmě že nás komoditní trhy a evropský trh a hlavně německý trh skrze rameno plynovodu Gazela (ten spojuje Německo s námi) před přímou závislostí na Rusku jakoby chrání. Pokud ale platí, že Nord Stream 2 zvýší závislost EU jako celku na ruském plynu, pak se do budoucna zvýší i závislost České republiky na ruském plynu.

V Německu jsou Zelení na dobré cestě k vedení příští spolkové vlády a v Česku vedou průzkumy zelení pod názvem Piráti (jsou členové zelené frakce v EP). To vytváří možnost politické konstelace ostře nepřátelské k jádru jakékoli provenience.

V Německu nyní nikdo neuvažuje o tom, že by zaváděl nějaké citelné sankce proti Rusku, a to ani kdyby zemřel ve vězení Alexej Navalnyj, natož kvůli Vrběticím.

Realita je taková, že Rusko a Německo nad našimi hlavami dohodnou o vyšších energetických dodávkách z Ruska a Německo nás pak jako protektor ochrání před přímou závislostí na Rusku. A Češi si dál budou připadat, že jejich politickým teritoriem prochází hlavní frontová linie nové studené války Západu s Ruskem – a budou se v tomto ohledu nadále velmi prožívat. Ve skutečnosti prožívá Západ a západní média (a to i třeba dnes) daleko více aktuální zdravotní stav Navalného než kauzu Vrbětice.

Aktuální frontová linie nové studené (a možná i horké) války není v České republice, ale je na Ukrajině, kterou skrze Nord Stream 2 hodila Evropa svým způsobem přes palubu.