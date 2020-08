MACHÁČEK: Vyvolá 20 bilionů dolarů inflaci?

Reuters Breakingviews se ptají, kolik je třeba peněz, aby vyvolaly inflaci. Od počátku roku utratily vlády světa na fiskálních a měnových stimulech dle odhadů Bank of America přes 20 bilionů (trillions) dolarů. Jde o více než pětinu globálního ekonomického výstupu či výkonu (součtu globálních HDP).

Vezměme si ukazatel five year / five year forward, který předpovídá inflaci pro druhou polovinu této dekády. V březnu bylo pro eurozónu odhadováno 0,72 procenta. Nyní je to 1,25 procenta, což je méně než v lednu, ale stále je to pod dlouhodobým inflačním cílem ECB, který činí dvě procenta.

V Americe činí fiskální stimul 30 procent HDP – a stejný ukazatel mluví o budoucí očekávané inflaci 1,93 procenta. Milton Friedman, zakladatel ekonomické školy monetarismu, přitom psal o tom, že inflace se vyvíjí zhruba podle toho, jak narůstá měnová zásoba M2 (hotovost a snadno dostupné úspory). Buď se tedy totálně mýlil Milton Friedman, nebo jsou úplně a tragicky mimo očekávání na trhu. M2 v eurozóně vzrostla o 9,2 procenta, v USA dokonce o 23 procent.

Pokud firmy kvůli covidu-19 neinvestují, odkládají investice a lidé neutrácejí a následně se odkládá a zpomaluje výroba, inflace neporoste, i kdyby měnová zásoba rostla. Nízká nezaměstnanost ve vyspělém světě se také zatím nepřekládá do vyšších mezd. Dopady dlouhých let měnových stimulů v Japonsku i eurozóně na inflaci jsou zatím zanedbatelné.

…

Eli Lake se na serveru Bloombergu zabývá tím, co pronesl americký prezident Donald Trump o víkendu. Na fundraisingové události v New Jersey pravil, že nová dohoda s Íránem začne platit čtyři týdny poté, co on v listopadu obhájí mandát.

Na jedné straně to lze brát jako typické nabubřelé prohlášení člověka, který nedávno prohlásil, že by jeho tvář měla být vytesána na Mount Rushmore. To, že chce Trump dostat Írán pod tlak, samo o sobě ničemu nevadí. Fakt, že odešel od minulé dohody, bylo podle Lakea dobré rozhodnutí. Sankce jsou správné a nejdůležitější íránský generál je mrtvý.

Na druhou stranu je znepokojivé, co napsal bývalý Trumpův poradce John Bolton ve svých pamětech. Trumpa prý zajímá jen to, udělat „deal“, který může prezentovat jako úspěch, přestože takový deal může být ve své podstatě vadný.

V tomto ohledu je z pohledu amerického voliče otázka, jestli podpořit Trumpa, když nevíte, jakou dohodu s Íránem uzavře, nebo Bidena, u nějž hrozí, že znovu vstoupí do dohody, ze které Trump odešel. Má se podpořit náladový prezident, kterého vůbec nezajímají ani detaily, ani obsah politiky, anebo bývalý viceprezident, který pomohl vyjednat špatnou dohodu? Půjdete s čertem, kterého znáte, anebo s čertem, kterého jste znali dříve?

Bidenova podpora staré nukleární dohodě ale možná není automatická. Deníku NYT řekl, že „bude pracovat s evropskými spojenci a světovými mocnostmi, aby bylo rozšířeno nukleární zadržování v dohodě obsažené“.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.