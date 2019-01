T. G. Ash: Západ potřebuje perestrojku

PRAHA Dnešní vydání britského deníku Financial Times přináší provokativní článek z pera známého novináře Timothyho Gartona Ashe. Ten vzpomíná, jak před rokem 1989 trávil hodně času ve východní Evropě a jak sovětská perestrojka vedla až k sametovým revolucím roku 1989. Nyní, když tráví čas v koridorech britského parlamentu, na západoevropských vládních úřadech nebo v sídle Facebooku v Kalifornii, mu dochází, že perestrojku pro digitální věk potřebuje Západ.

Ash začíná Facebookem a dělí se o zážitek, kdy byl Facebookem přizván jako akademický konzultant jeho připravované transformace. Firma reaguje na vlnu kritiky – počínaje šířením hate speech v Barmě s dopadem na odsun Rohingů přes zneužívání žen po šíření ruské propagandy a ovlivňování demokratických voleb. Ash Facebooku doporučuje více kontroly užitečné pro uživatele, více ověřování faktů, více posuzovatelů obsahu s regionálními znalostmi a cosi ve smyslu nezávislého ombudsmana pro řešení sporů. Skrze mix vládní regulace a seberegulace má vzniknout koherentní západní model pro svobodný projev a demokracii v internetovém věku. Perestrojka vznikala shora, a proto jen urychlila pád komunismu. Nová perestrojka musí stát na kooperaci stakeholderů, vlád, parlamentů, byznysu, neziskovek a jedinců.

Británie má nyní zkušenost s brexitem a obrovskou porážkou vlády v parlamentu. Země zažívá nebývalý konflikt přímé a parlamentní demokracie. Dá se to ale interpretovat i pozitivně: poučením z krize může být, že si Británie vyjasní vztahy mezi parlamentem, vládou a lidem. Podobné výzvy čekají Ameriku. Pokud přežije Trumpa, vyjde americká demokracie z jeho prezidentství posílena.

Finanční kapitalismus, který triumfoval po roce 1989, přivedl na Západ obrovské sociální nerovnosti. Dokonce i univerzity jsou akcelerátorem nerovnosti. S nerovnostmi lze zápasit pouze společným úsilím vlád, byznysu a neziskovek, což jsou všechno instrumenty svobodné společnosti.

A další perestrojka se týká evropského přístupu ke společné obraně. Pokud americký prezident koketuje s myšlenkou odchodu z NATO, je třeba se tomuto systémovému riziku postavit čelem.

Tolik poněkud utopický článek věhlasného novináře a akademika. Můj dojem je, že Ash nepochopil, co je na Facebooku vůbec nejhorší. Nejsou to fake news, ale vytváření bublin a ozvěnových komor, což má vliv na virtuální ghettoizaci společnosti, na stupňování polarizace společnosti, vede to k návykovému utvrzování se v názorech, k radikalizaci a stupňované nenávisti. Destruktivní společenská síla sociálních sítí spočívá v jejich jádru, v jejich algoritmech. Hlídáním a cenzurováním fake news se to podstatné nevyřeší. Sociální sítě rozdělují společnost – a s rozdělenou společností se žádná přestavba nepovede. Nehledě na to, jestli je správné nazývat nutné reformy perestrojkou.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.