‚Morálně jsme k lidem měli nejblíž.‘ Velebův klub neožije, nikdo k němu nechce

Jan Veleba byl senátorem jedno volební období, do horní komory parlamentu se probojoval roku 2012 za obvod Chrudim. Stal se nástupcem Petra Pitharta.

Veleba v první řadě proslul coby blízký přítel prezidenta Miloše Zemana, od března 2014 do března letošního roku byl předsedou Strany práv občanů, která roky nesla Zemanovo jméno a jejímž prvním lídrem byl sám Zeman.

Za Velebova předsednictví se stala SPO na celostátní úrovni marginální silou, kdy se její zisk postupně propadl na 0,36 procenta hlasů.

Před vstupem do celostátní politiky řídil Agrární komoru ČR, jejím prezidentem se stal v roce 2005. Byl jím do jara 2014.