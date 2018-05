‚Musíme zemřít?‘ Soud neuznal šestinásobné zneužití dívky pěti muži jako znásilnění

PAMPLONA/PRAHA Osmnáctiletou dívku ve Španělsku několikrát sexuálně zneužila šestice mužů. Zatáhli ji do podchodu, nutili k orálnímu sexu, tahali za vlasy. Podle soudu ve městě Pamplona však nešlo o znásilnění. Po několika dnech protestů se vláda dívky zastala, sdružení soudců to však vnímá jako útok na nezávislost soudů.

Minulý čtvrtek před španělským soudem stanulo pět mužů kvůli obvinění ze šestinásobného znásilnění, které mělo proběhnout během známého běhu býků po městě Pamplona. Celý soudní proces byl ve Španělsku ostře sledován a spousta lidí jej považovala za předzvěst zlepšení práv žen v zemi.



Soud však k překvapení ženských asociací rozhodl, že pět mužů osmnáctiletou dívku sice obtěžovalo, ale neznásilnili ji.

Krátce poté, co zazněl verdikt u soudu, řada ženských sdružení oznámila protesty a po celém Španělsku proběhly demonstrace odsuzující rozhodnutí soudu. Jen v samotné Pamploně vyšlo v sobotu do ulic na 35 tisíc lidí.

Pětice mužů byla odsouzena k devíti letům vězení za „sexuální zneužívání“ a odškodnění v hodnotě přibližně 1,3 milionu korun, hrozilo jim přitom až 23 letům ve vězení, které požadovala obžaloba.

Proč tak soud rozhodl? Podle španělských zákonů musí u znásilnění dojít k násilí nebo vyhrožování. To se prý podle soudu nestalo, ačkoliv samotný popis události ve verdiktu vypadá poněkud odlišně.

Pět mladých mužů, pro něž se ve Španělsku vžilo označení La Manada (Smečka), napadlo dívku v červenci 2016 v Pamploně při oslavách svátku svatého Fermína. Mladíci ze Sevilly, z nichž jeden je policista a jeden voják, si čin natočili na mobilní telefon.

Ve verdiktu, z něhož citovala španělská média, se uvádí, že muži „zatáhli dívku do podloubí“, kde ji „bez jejího souhlasu“ šestkrát sexuálně zneužili. Podle deníku La Vanguardia z verdiktu vyplývá, že muži dívku svlékali, „přirazili ji ke zdi“, nutili ji k orálnímu sexu a jeden z nich ji „tahal za vlasy“. Někteří z nich se opakovaně otáčeli do objektivu telefonu, na nějž čin jeden z nich zachytil, a „svými činy vůči stěžovatelce se na kameru vychloubali“, citoval z verdiktu deník La Vanguardia.

Zadrženi byli den po činu a od té doby byli ve vazbě. Proti dvěma z odsouzených, vojákovi a policistovi, je podle listu La Vanguardia vedeno další soudní řízení kvůli sexuálnímu násilí vůči jedenadvacetileté dívce, jehož se měli dopustit v květnu 2016.

„Musíme zemřít, abychom dokázaly znásilnění?“ stálo na transparentech demonstrantů. Tisíce lidí vyšly do ulic Madridu i Barcelony, aby vyjádřily nesouhlas s rozhodnutím soudu. Doufají v přezkoumání u soudu vyšší instance.

Napadená žena se podle právníka odvolala a podle deníku The New York Times získala i podporu vlády regionu Navarre, kde se Pamplona nachází. Případ by tak mohl pokračovat u španělského nejvyššího soudu.

Soudci protestují

Vůči rozhodnutí vlády se však vymezilo sdružení španělských soudců. To vydalo v sobotu prohlášení, v němž vyzývá k odstoupení španělského ministra spravedlnosti Rafaela Catalá, protože učinil „nepřijatelná prohlášení“ podkopávající nezávislost soudnictví.

Catalá zpočátku vyzýval k „respektování pravomocných trestů“, ale po protestech zpochybnil způsob, jak se případ řešil.

Po čtvrtečním verdiktu španělská vláda uvedla, že plánuje přezkoumat definici sexuálního útoku ve španělském trestním zákoníku, který pochází z roku 1995. „Španělsko se od té doby v mnohém změnilo,“ řekl Catalá v rozhovoru pro radiovou stanici Cadena Ser. Sdružení soudců však jakékoliv výtky odmítá. Dívka napadená během svátku svatého Fermína má podle soudců dostatek právem garantovaných možností a vláda by do záležitosti zasahovat neměla.

Oslavy svátku svatého Fermína se v Pamploně v severošpanělském regionu Navarra konají každý rok v červenci a lákají statisíce turistů. Prosluly zejména úprkem davů před býky v úzkých uličkách, ale také nevázanou zábavou. Každoročně je tam na policii hlášeno několik znásilnění. Tragicky skončily oslavy v roce 2008, kdy sedmadvacetiletý psychiatr zavraždil svou dvacetiletou známou, když v jeho bytě odmítla sexuální styk.