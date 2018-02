Musk posílá do vesmíru auto, v nejsilnější raketě světa. A co bude s Assangem?

Praha Miliardář Elon Musk posílá do vesmíru nejsilnější raketu světa, v Londýně budou projednávat zrušení zatykače na zakladatele WikiLeaks Juliana Assange a Praha bude jednat o vjezdu kamionů.

Musk posílá do vesmíru auto. Na dnešních 19.30 (SELČ) je naplánován start současné nejsilnější rakety světa – Falcon Heavy, kterou vyšle do vesmíru americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Miliardář proslulý netradičním marketingem vysílá v nákladovém prostoru do vzduchoprázdna elektromobil Tesla s figurou Starmana jako odkaz na dílo zesnulého hudebníka Davida Bowieho – během letu bude v tesle zároveň hrát Bowieho píseň Space Oddity. Oproti předchozím tvrzením, že cílem rakety je orbita Marsu, se ale vydává na sluneční orbitu, která má v budoucnu představovat nejjednodušší trasu pro přesuny mezi Zemí a rudou planetou.

Assangeův den? Soud v Londýně bude dnes odpoledne rozhodovat, zda zruší zatykač na zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, který byl vydán v roce 2012 kvůli tomu, že se nedostavil k jednání ohledně vydání švédské justici pro podezření ze znásilnění. Assange považuje nařčení za vykonstruované, cílem je prý dostat jej na půdu Spojených států, kde by čelil obvinění z vyzrazení utajovaných informací z prostředí americké armády a diplomacie. Od roku 2012 se proto ukrývá na ekvádorské ambasádě v britské metropoli, Ekvádor mu v lednu letošního roku udělil občanství a volá po důstojném vyřešení situace.



Jak na kamiony v Praze? Na dopolední hodiny je naplánováno jednání rady hlavního města, na němž se bude mluvit mimo jiné i o vjezdu kamionů do Prahy.

Místo Hlavatého Sobotka. Dnes dopoledne předseda Senátu Milan Štěch společně se zástupcem ministerstva vnitra předá osvědčení o zvolení senátorem Janu Sobotkovi, který v doplňujících volbách v Trutnově vyhrál nad opětovně kandidujícím exsenátorem a exposlancem za ANO Jiřím Hlavatým.

Vyšetřování privatizace OKD. V Poslanecké sněmovně zasedne ve dvě hodiny odpoledne na úvodní schůzi sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD. Bude si mimo jiné volit místopředsedu.

Nedořešený brexit. Soud ve Skotsku dnes bude rozhodovat o návrhu skupiny proevropských politiků, zda Británie má možnost jednostranně odstoupit od brexitu. Zástupci EU a Británie přitom ve stejný den budou jednat o nedořešených bodech brexitu, situaci na irské hranici a podobě přechodného období.

Další úspěch pro Browna? Dnes začne v českých knihkupectvích půlnoční prodej nového románu Dana Browna Počátek s profesorem Robertem Langdonem. Předchozí Brownovy knihy jako DaVinciho kód (Šifra mistra Leonarda) nebo Andělé a démoni se přitom v Česku prodávaly ve statisícových nákladech.