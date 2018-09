‚Můžeš bydlet zadarmo, když budeš vstřícná.‘ Inzeráty nabízejí ženám bydlení za sex

Praha Nabízejí slušný byt nebo pokoj v centru Prahy za směšně nízkou cenu. Oslovují studentky nebo mladé ženy na mateřské, a místo nájmu po nich chtějí jediné – pravidelné sexuální služby. Tito inzerenti mohou být podle psycholožky neobratní v navazování vztahů, nebo mohli jen zjistit, že je to nejlevnější cesta, jak sex získat. Podle osloveného právníka takové chování není trestné, výklady se ale různí. Server Lidovky.cz mluvil s netradičními pronajímateli i s jejich potenciálními nájemkyněmi spojil.

„Je ti osmnáct let a chceš se osamostatnit? Zaplatím ti nájem u mě.“ „Pronajmu pěkné mladé sexy slečně byt ve Vršovicích, 100 m2, velmi levně. Třeba 1000 Kč, záleží na tvé vstřícnosti ke mně a vzájemné domluvě.“ To jsou jen některé z inzerátů, na něž člověk, který hledá spolubydlení nebo levné bydlení, narazí na některých největších portálech.

Zkontaktovat jejich zadavatele není nic komplikovaného. Na e-maily žádající podrobnosti o jejich nabídce reagují obvykle velmi rychle. Protože server eSpolubydlení.cz, který server Lidovky.cz pro kontakt s pronajímateli použil, počítá odpovědi na zadaný inzerát, vyšlo z jejich reakcí najevo, že dosud o způsob bydlení, které nabízejí, mnoho žen zájem neprojevilo.

To je i případ Pavla (jméno bylo změněno, pozn. red.), kterému se za dva měsíce inzerování ozvaly tři dívky. „Dvě ztratily odvahu a třetí si chtěla přivézt svoje skříně,“ vysvětlil neúspěch předchozích jednání v komunikaci, o níž věřil, že ji vede s budoucí spolubydlící.



„Nájem je 4000, nebo se můžeme domluvit na platbě nájmu jiným způsobem. To bych uvítal více než peníze. Jestli si rozumíme,“ uvádí v prvním mailu Ondřej, který inzeruje pokoj s nájmem dohodou. V anonci ale ubezpečuje, že sex po nájemnici nevyžaduje – preferuje „orální hrátky“.



„Pokud se obě strany na takovém způsobu platby ‚v naturáliích‘ společně dohodnou, může to samozřejmě fungovat a být svým způsobem pro obě strany výhodné,“ komentuje podobné nabídky psycholožka Zdeňka Řezníčková. Dlouhodobě neudržitelné je ale podle ní taková „platba za bydlení“, pokud k ní nájemkyni dohnala finanční tíseň. „Takový model s sebou nese rizika po fyzické i psychické stránce. Objevit se mohou pocity studu či viny. Celá situace může mít negativní vliv na sebevědomí, sebehodnotu i vztah k vlastnímu tělu a tělesnou integritu, která se sexualitou významně souvisí,“ dodává psycholožka.

Nezákonné? Ne, ale v tísni nebezpečné

Podle advokáta a odborníka na trestní právo Tomáše Sokola nedělají pronajímatelé nic protizákonného, kvůli čemu by se měli skrývat. Oponuje tak právničce Věře Novákové (SZ), která pro server A2larm řekla, že vyžadovat sex za bydlení může být trestným činem kuplířství a už inzerát je přípravným jednáním. Podle Sokola se ale kuplířství vykládá tak, že musí v celé situaci figurovat někdo třetí, komu pronajímatel svou nájemkyni „přeprodává“. Jeho názor podpořila i bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Kuplířství Trestní zákoník § 189 Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

„Dovedu si představit, že pokud si někdo koupí dům, v tom domě má dvacet bytů, v každém z nich má jednu dámu a nabídne lidem, aby se tam přišli sexuálně ukojit a zaplatit nájem za tu dámu, pak by se mohlo jednat o kuplířství,“ popsal modelový příklad tohoto trestného činu advokát Tomáš Sokol. „Jestli si prostitutka vydělává na byt takto ostentativně nebo jestli si vydělá stejným způsobem jinde a z toho zaplatí činži, to už není takový rozdíl,“ doplnil.



Policie se zatím kvůli takové situaci nemusela zasahovat. „Policie do současné doby neřešila obdobu takového případu,“ uvedla mluvčí policie Ivana Nguyenová. Doplnila, že v některých specifických případech by se skutečně mohlo jednat o kuplířství nebo obchodování s lidmi.



Podle Johanny Nejedlové ze spolku Konsent, který se zabývá prevencí znásilnění, je ale směna sexu za bydlení morálně problematická, pokud žena nevidí jinou možnost. „Dobrovolná prostituce není pro většinu žen skutečně svobodným rozhodnutím - jsou k ní donuceny složitou životní situací,“ míní Nejedlová, která považuje za složitou otázku, zda je takový sex předmětem skutečné vzájemné dohody.

„Obě strany sice souhlasí, ale muži, kteří nabízejí podnájem tímto způsobem, zneužívají své ekonomické moci. Souhlas pak ve skutečnosti není zcela dobrovolný,“ řekla serveru Lidovky.cz Nejedlová. Psycholožka Zdeňka Řezníčková zároveň upozorňuje, že ženy jinou možnost řešení finanční tísně mají, jen o ní často nevědí. „V obtížné situaci se lze obrátit na řadu míst, jako jsou azylové domy, krizová centra a bezplatné krizové linky, nejrůznější sociální služby či charitu,“ vyjmenovává Řezníčková.

Zn.: Nedostatek peněz výhodou

Z rozhovoru s pronajímatelem R: redaktorka, I: inzerent I: Je jasné že se nejedná o pronájem bytu,nýbrž spolubydlení?:) s chlapem... R: Rozumím, pořád ale potřebuju hlavně bydlet (a nemám peníze). Než bych poslala svou fotku, potřebovala bych vědět, co tohle spolubydlení obnáší, může to být fajn :), ale hlavně, jestli se mi líbí ten byt… I: Nevím co na něm máš v úmyslu posuzovat na fotkách,barvu tapet?:) Panel,nově zrekonstruovaný,čisty,vybavení nijak luxusní,ale ne desetiletí starý nábytek. Malá kuchyn,jeden obývací pokoj s jednou postelí..:) gauč,křeslo,stolek.. Skříně Víc se nevejde.. Fotky v telefonu nemám a doma teď nejsem. R: Takže v celém bytě je jedna postel? :) Jakou přesně si mám o tom spolubydlení udělat představu? I: Ano..:) Záleží na tobě. Jestli chceš tak pošli fotku.. Jinak přeji ať brzy najdeš to pravé bydlení.. (text nebyl redakčně upraven, pozn. red.)



Aby redaktorka serveru Lidovky.cz lépe pochopila motivaci a metody pronajímatelů, kteří nabízejí bydlení za sex, vydávala se v komunikaci za zájemkyni o bydlení, která by tuto variantu volila kvůli nedostatku financí. První inzerent Ondřej je ochotný finančně pomoct, je pro něj ale důležité, aby společné chvíle bavily i jeho nájemkyni. Pavel připouští, že by se mohlo stát, že by za ním žena šla bydlet jen proto, že by neměla peníze, a přitom vůbec nechtěla poskytovat sexuální služby. Nijak nad tím ale nepřemýšlí. Na otázku, jestli by mu to nevadilo, odpovídá stručně. „Nevím. Tak co, pošleš fotku, nebo to necháme být?“

Zmínka o problémech s penězi Pavla naopak povzbuzuje k tomu, že může vyjednávat tvrdším způsobem. Vzápětí odmítá poslat fotky bytu. „Co bys na něm chtěla posuzovat, barvu tapet?“ ptá se. Získání fotografií budoucího bydlení je jednoznačně podmíněno zasláním vlastní fotky.



„Můžeme se někdy domluvit na prohlídku?“ „Jasně, co mi ukážeš?“ Není úplně zjevné, zda shání spolubydlící na sex, nebo spíše jen na zábavné erotické dopisování. Pro pokračování v komunikaci bylo ale nutné poslat neznámému inzerentovi Pavlovi fotografii ženy.

Jednoduchá motivace pod skrytou identitou

„Popravdě řečeno – nebaví mě uklízet a prát, a tak jsem si řekl, že by nemuselo být špatné mít spolubydlící. No, a když už, tak aby trochu vypadala. A když už by trochu vypadala…“ vysvětluje své motivace Pavel. Z jeho odpovědí se zdá, že jeho cesta k podání inzerátu byla překvapivě jednoduchá: rozhodl se to prostě zkusit.

Pronajímatel začal na prohlídku se zájemkyní spěchat a nabízel setkání u sebe doma v jedenáct hodin večer. Po odmítnutí se opakuje stejný příběh jako s fotkou: domnělá budoucí nájemkyně měla šanci, ale pokud nepřistoupí na jeho podmínky, bydlet u něj nebude.

S platbou sexem za bydlení se nepřímo setkal i majitel bytu J. M. (pro ochranu nájemnice si nepřál zveřejnit své jméno, redakce jej zná, pozn. red.). „Jedna dívčina odcházela z nájmu od nás do lacinějšího podnájmu jinde. U nás platila tři tisíce za malý samostatný pokoj, odešla bydlet společně s někým do 1+kk za dva tisíce a naturálie k tomu,“ popsal svoje zkušenosti pronajímatel. Prý ho mrzelo, že nemohl studentce na bydlení slevit, ona se však zdála se svým rozhodnutím spokojená.



Příjemné pro obě strany

Serveru Lidovky.cz se podařilo najít ženu, která bydlela výměnou za sexuální služby u manželského páru. „Potkala jsem se s vdanou ženou a časem jsem se dostala do finančních problémů. Nabídla mi, že můžu bydlet u nich, a seznámila mě se svým manželem. Pak nějak došlo k tomu, že jsem měla pravidelně sex s nimi oběma, výjimečně jen s tím manželem,“ popsala bývalá nájemkyně Aneta.

„Nedokážu dnes úplně vysvětlit, proč jsem to dělala,“ zamýšlí se žena, která dnes již bydlí jinde. „Odstěhovala jsem se, když jsem zase měla peníze a našla jsem si vlastní bydlení. Ale nevzpomínám na tu dobu nijak špatně, bylo to i příjemné,“ doplňuje Aneta. Navíc si myslí, že manželé by ji možná nechali u sebe bydlet, i kdyby sex odmítala.

Všichni oslovení inzerenti, kteří svolili k rozvitější komunikaci, měli určité společné rysy: ostýchali se uvést cokoliv, co by je mohlo identifikovat, a co nejdéle se vyhýbali konkrétnímu označení toho, co od nájemnice skutečně chtěli, tedy sexuálních aktivit. „‚Postel‘ jsem do inzerátu nenapsal, protože mi to přišlo zjevné,“ uvedl jeden z nich.

Většina lidí, kteří nabízejí byt či pokoj v centru výměnou za sex, se svým ostychem tak nepůsobili jako příklady sexuálních predátorů, kteří chtějí zneužít chudoby matky samoživitelky nebo studentky. U mnoha z nich se zdá, že spíše hledají partnerku, ale jako by nevěděli, jak ji sehnat. Tomu odpovídají i podoby inzerátů: častěji než popis bytu si žena hledající bydlení přečte, že její budoucí pan domácí je vysoký nekuřák sportovní postavy.



„Setkala jsem se s klienty, pro které byl inzerát s nabídkou pronájmu prostředkem právě k navázání vážného vztahu. Jednalo se o muže, kteří v běžném sociálním kontaktu nebyli příliš obratní, a tak zkoušeli i jiné způsoby, jak se seznámit,“ potvrdila serveru Lidovky.cz psycholožka a sexuoložka Zdeňka Řezníčková.



Požadavky někdy majitelé bytů skrývají

Odhalit pronajímatele, který od žen očekává platbu „alternativním způsobem“, ovšem nelze vždy tak přímočaře. Zatímco někteří své představy napíšou přímo do inzerátu, případně je baví sdílet se zájemkyněmi své představy při komunikaci přes internet, jiní prozradí svoje záměry až na prohlídce bytu.



Inzertní web se sexuálními nabídkami nezabývá Server ESpolubydlení.cz, na němž lze většinu nabídek k bydlení výměnou za sex nalézt, oslovil server Lidovky.cz v půlce srpna, dosud se ale nevyjádřil. Protože sexuální nabídky staré několik měsíců jsou stále dostupné, dá se předpokládat, že je provozovatel serveru nemaže ani neupravuje. Inzeráty také přímo neodporují provoznímu řádu serveru. V něm se pouze píše, že „uživatel odpovídá za to, že jsou v souladu s právními předpisy ČR a dobrými mravy“.



„Hledala jsem garsonku. Na jedné prohlídce mi majitel nabídnul, že bychom se mohli domluvit na nižším nájmu, kdybych k němu byla milejší, že by za mnou občas večer zašel na kávičku,“ popisuje osm let starý zážitek z hledání bytu v Praze jedna z překvapených zájemkyní o nájemní bydlení Nikola Mikešová. „Dodával k tomu ‚jestli mi jako rozumíte‘, pomrkával a koukal mi na prsa. Dost mě to šokovalo,“ dodává Mikešová, která se z prohlídky vymluvila a následně byt odmítla SMS zprávou.

Z inzerátů navíc často není na první pohled patrné, jestli je sex skutečně to, co inzerent hledá. Mnoho z nich totiž skutečně hledá plnohodnotný vztah. „Pokud si dáte takový inzerát na nějakou seznamku, odepíší vám na něj zásadně muži, kteří se s ukradenými fotkami vydávají za ženy,“ osvětlil serveru Lidovky.cz jeden z vlastníků bytu hledající spolubydlící a partnerku v jednom, proč netypický vážný vztah shání na serveru pro inzerci spolubydlení.

Psycholožka Řezníčková popisuje i další důvody, proč si lidé podávají inzeráty, v nichž poptávají sex a nabízejí bydlení. „Motivace může být zcela prozaická – pravidelná realizace sexuálních aktivit s minimem investic. Dohoda s nájemnicí může být výhodnější než návštěva prostitutek, a to jak finančně, tak z hlediska dostupnosti,“ vysvětluje.