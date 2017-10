Bez prověrky až do prezidentských voleb? O Mynářovi soud už letos nerozhodne

PRAHA Je dost dobře možné, že prezident Miloš Zeman vstoupí do prvního kola klání o Pražský hrad v zádech s kancléřem bez nejpřísnější bezpečnostní prověrky. Šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář totiž stále čeká na rozhodnutí sporu, jenž o zmíněné osvědčení vede s Národním bezpečnostním úřadem. A čekat bude dál. Soud letos kauzu už nerozhodne. Mynář kvůli absenci prověrky nemá plný přístup ke všem jednáním a dokumentům, s nimiž přijde hlava státu do styku. Prezidentské volby se konají v lednu.

Žaloba Mynáře na Národní bezpečnostní úřad leží u Městského soudu v Praze už 639 dní. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky jí chce zvrátit závěr NBÚ, kvůli kterému na prověrku v kategorii přísně tajné, což je nejvyšší stupeň utajení, nedosáhl. NBÚ kancléři vydání osvědčení odepřel v září 2015, následně po Mynářem podaném rozkladu původní rozhodnutí úřadu posvětil jeho ředitel Dušan Navrátil.

V zápolení o nejpřísnější bezpečnostní prověrku pokračoval Mynář tím, že loni 15. ledna podal zmíněnou žalobu. Od té doby kýžený verdikt nezazněl. Kancléř svou trpělivost bude muset živit dál, rozsudek padne nejdříve příští rok. „Ve věci pana Mynáře zatím rozhodnuto nebylo a do konce roku ani rozhodnutí očekávat nelze,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Důvod je vytížení správního úseku soudu, pod nějž agenda obdobných žalob jako té Mynářovy spadá. „Žaloby ve správním soudnictví soud řeší v pořadí, v jakém k soudu dorazily, pokud nesplňují podmínky pro přednostní projednání. A to tato žaloba nesplňuje. Bohužel náš správní úsek je takto zahlcen,“ vysvětlila mluvčí Puci. Délka kancléřovy kauzy přesně odpovídá výkonnosti, jak ji u pražského městského soudu eviduje ministerstvo spravedlnosti.

Průměrná délka správního řízení u českých soudů do prvostupňového rozhodnutí čítá podle statistiky resortu ministra Roberta Pelikána 501 dní. Městský soud v Praze se do této kategorii nevejde, v tomto ohledu je dokonce nejpomalejší instancí v zemi. „Nejpomalejší je Městský soud v Praze, kde správní řízení trvá v průměru 706 dní,“ sdělila už dříve serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

Sociolog: Téma prověrky mohou soupeři Zeman využít

Je tak nanejvýš pravděpodobné, že Miloš Zeman půjde do prezidentských voleb po boku s kancléřem bez nejpřísnější bezpečnostní prověrky. První kolo souboje o nejvyšší ústavní funkci startuje 12. ledna. Soupeři stávající hlavy státu tak budou moci poukázat na to, že se Miloš Zeman obklopuje lidmi představující možné bezpečnostní riziko. Otázkou ale je, jak obratně prezidentovi sokové budou schopni absenci Mynářova osvědčení uchopit.

„Myslím si, že to není osoba natolik známá, aby nějakým zásadním způsobem ovlivňovala voličské preference pana Zemana,“ sdělil serveru Lidovky.cz sociolog Jan Herzmann. „Tím neříkám, že se to nemůže stát střelivem. Neumím posoudit, jestli by to náhodou nebylo účinné. Záleží na kontextu, v kterém by to soupeři pana Zemana podali,“ vysvětluje Herzmann. Zatím nejpřetřásanějším tématem v souvislosti s prezidentem je jeho fyzická kondice.

Právní zástupce kancléře Mynáře Lukáš Trojan se aktuální stav řízení o prověrce ostýchal hodnotit, odvolal se na postoj svého klienta. „Nepřeje si, abych se ve vztahu k jeho kauzu jakkoliv vyjadřoval,“ sdělil serveru Lidovky.cz advokát. Sám kancléř pak Lidovky.cz už dříve upozornil, že do uzavření soudního sporu nebude otázku prověrky komentovat.

Mynář čekal na výsledek podobné kauzy ve Štrasburku

Mynářova příběhu se dotýká jiný podobný spor, jejž vedl u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku někdejší náměstek ministra obrany Václav Regner. NBÚ mu prověrku v roce 2006 odňal, aniž by ho seznámil s důvody. Náměstek se bránil soudně, kauzu dostal právě až do Štrasburku. Letos v září však Velký Senát s konečnou platností jeho podnět zamítl, česká justice ho na právu na spravedlivý proces nezkrátila.

Proč prověrku nedostal? Dosud se neobjevilo oficiální vysvětlení, proč NBÚ odmítl nejpřísnější prověrku Mynářovi vydat. Vzhledem k povaze režimu práce NBÚ je to logické. Nicméně spekulovalo se o tom, že důvody mohou být Mynářovy obchody z minulosti.

V lednu 2015 například vyšlo najevo, že kancléř koupil od advokáta Víta Širokého vilu ve Strašnicích. Cena 5,5 milionu byla podle realitních makléřů podstřelená.

Česká televize také upozornila na to, že důvodem mohla být zhruba 30 let stará nehoda, kterou Mynář způsobil v opilosti. Nikomu se nic nestalo. Problém podle ČT může být v tom, že ji Mynář v řízení s NBÚ nezmínil.

Server Lidovky.cz už dříve informoval, že na výrok štrasburského soudu Mynář čekal. Jeho výsledek prý může hrát roli ve sporu s NBÚ. Verdikt Velkého Senátu vnímá Mynářův advokát jako kontroverzní, protože ho soudci přijali těsnou většinou. „Rozhodnutí považuji za zbabělé s tím, že soudci více než kdy jindy vystupovali jako obhájci zájmů státu, které je do funkce nominovaly,“ podotkl Trojan. Lze však jen hádat, zda se zmíněný verdikt ze Štrasburku může promítnout do řízení s Mynářem, případně zda mu (ne)prospěje.

Výsledkem sporu s NBÚ podmínil prezident Zeman setrvání Mynáře na židli kancléře. Pokud prý požadované osvědčení nezískal, pracovnu šéfa prezidentské kanceláře by musel vyklidit. Zeman však současně ujistil, že by v takovém případě našel pro Mynáře po svém boku jinou pracovní náplň. Zůstává však otevřené, zda tento problém bude pro oba muže po prezidentských volbách ještě relevantní.

Pomyslný bezpečnostní bič v souvislosti s prověrkou si na sebe Mynář upletl sám. Je držitelem osvědčení nejmírnějšího stupně utajení, tedy vyhrazené. Tato prověrka by sama o sobě patrně nestačila k tomu, aby Mynář plnohodnotně vykonával svou funkci včetně přístupu ke všem materiálům projednávaným v přítomnosti prezidenta. Podle odborníků by mu ale stačila prověrka na stupeň důvěrné či tajné. Sám Zeman označil žádost kancléře o nejpřísnější prověrku za frajeřinu.