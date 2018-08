SENÁTNÍ SOUBOJ: Na bruslích až do Senátu? Hokejista versus trenér Sáblíkové

PRAHA Chrudimská soupiska pro senátní volby je nabitá: exministr Daniel Herman, hokejista Vladimír Martinec, rychlobruslařský kouč Petr Novák nebo prezidentský kandidát Jiří Hynek.

Hokejová legenda Vladimír Martinec proti Petru Novákovi, trenérovi zlaté olympioničky Martiny Sáblíkové. Senátní volby v Chrudimi se blíží a s nimi souboj na ostří bruslařského nože. Čtyřnásobný držitel Zlaté hokejky do nich jde jako společný kandidát Soukromníků a SNK ED. Nepřekvapí, že ke svým politickým prioritám řadí sport, konkrétně jeho financování.

„Není možné, aby nebyl dostatek peněz na zajištění kvalitních trenérů pro výchovu talentované mládeže, sportoviště se rozpadala a nikdo do nich neinvestoval,“ říká Martinec.

Řešením je podle něj vytvořit jasná pravidla, na jejichž základě bude stát jednotlivá sportovní odvětví podporovat. „Není možné měnit dlouhodobé strategie podle toho, kdo aktuálně sedí na ministerstvu,“ domnívá se šestinásobný mistr světa (třikrát na zlato dosáhl jako hráč, třikrát v roli trenéra).

Petr Novák se oproti němu věnuje trochu jiné ledové disciplíně. Trenér, díky němuž se rychlobruslení v Česku stalo v uplynulé dekádě pojmem, zkoušel do Senátu proniknout už před čtyřmi lety. Ve Žďáru nad Sázavou ale jako nezávislý kandidát neuspěl. Nyní to proto zkouší o padesát kilometrů severněji a v barvách hnutí ANO.

Ovál pro bruslaře

Kouč Martiny Sáblíkové je ohledně své letošní senátní kandidatury na mediální prohlášení zatím skoupý a na „politické“ novinářské dotazy neodpovídá. Dá se ale očekávat, že i on se zaměří převážně na sport. Před čtyřmi lety ostatně hovořil o tom, že ho sice zajímají i jiné oblasti, právě sport je však pro jeho případné politické působení tématem číslo jedna.

Překvapením tak docela není ani jeho kandidatura v barvách ANO. Novák dlouhodobě usiluje o stavbu kryté rychlobruslařské dráhy v České republice. Jedním z politiků, kteří mu její výstavbu slibují, je právě předseda vládního hnutí Andrej Babiš.

Chrudim ale láká i další známé tváře. Do senátních voleb tam jde třeba exministr kultury a nynější místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman. Někdejší ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů chce do Valdštejnského paláce kvůli tomu, že role Senátu podle něj roste.

Loni na podzim vedl lidoveckou kandidátku do sněmovních voleb v Praze. Díky preferenčním hlasům ho ale přeskočila „dvojka“ Jan Čižinský. Herman se tak do sněmovny nedostal. V Chrudimi nyní cítí větší šanci na celkový úspěch.

„Jsem zastáncem toho, abychom sčítali pozitivní energii. Je vhodné v rámci republiky tuto pozitivní synergii vytvořit a dát prostor tomu či onomu kandidátovi tam, kde pravděpodobnost ke zvolení je větší,“ tvrdí Herman.

Neúspěšný prezidentský kandidát Hynek

Do Senátu se zachtělo také neúspěšnému prezidentskému kandidátovi Jiřímu Hynkovi. Šéf české zbrojařské lobby kandiduje za Realisty. Stejná neparlamentní strana podporovala už jeho nedotaženou cestu na Pražský hrad.

„Chtěl bych nadále pokračovat v tom, co jsem začal. To znamená vyjadřovat se veřejně k věcem, které jsou kolem nás,“ zdůvodňuje svou senátní kandidaturu Hynek.

Už během prezidentské kampaně zdůrazňoval svůj chladný postoj k migrantům z muslimských zemí. V tom bude pokračovat i nyní. „Když to třeba dneska vidím v Berlíně, jaké mají obrovské problémy s nepřizpůsobivými migranty, kteří jim mění jejich prostředí, jejich svět, říkám si – buďme na to připraveni,“ říká.

Strašák jménem migrace

Na podobnou notu hraje i další senátní uchazeč z chrudimského volebního obvodu – někdejší velitel společných sil české armády Hynek Blaško. Generál v záloze se o křeslo v horní parlamentní komoře uchází v barvách silně protimigrantské Svobody a přímé demokracie.

Z prohlášení, které napsal na svůj Facebook, vyplývá, že si s lídrem antimuslimského hnutí Tomiem Okamurou v pohledu na migraci rozumí.

„Rozhodl jsem se přijmout nabídku SPD, abych s její podporou kandidoval jako nezávislý kandidát do Senátu v senátním obvodu 44 Chrudim. Rozhodl jsem se tak proto, že v programu strany nacházím to, co tahle republika potřebuje a co je soustavně potíráno. Je toho hodně k nápravě a změně,“ napsal Blaško.

ČSSD vysílá do senátních voleb někdejší náměstkyni pro vědu a výzkum z minulé vlády Lucii Orgoníkovou. Bývalá mluvčí sociální demokracie je místopředsedkyní stranického okresního výkonného výboru v Havlíčkově Brodě.