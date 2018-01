Na české ‚Silicon Valley‘ si posvítí OLAF, projekt s dotací 300 milionů krachnul

PRAHA Vědecko-technologický kampus Nupharo Park stejnojmenné firmy měl být výstavním příkladem toho, jak se soukromý sektor s podporou veřejných peněz uplatní na poli čistých technologií a inovací. Zdárnému završení projektu měla napomoci dotace ve výši 300 milionů korun. Jenže místo triumfu přišel krach, soud tento týden poslal firmu do úpadku. Ve hře také je, že se dotace bude vracet. O okolnosti jejího využití se bude zajímat i evropský úřad boje proti podvodům OLAF.

„Dlužník je bez jakýchkoliv pochybností v úpadku z důvodu předlužení, neboť bylo zjištěno, že souhrn jeho závazků významně, o zhruba 30 milionů korun, převyšuje hodnotu jeho současného majetku,“ uvedl v rozhodnutí soudce Jiří Rada z Městského soudu v Praze, který o úpadku společnosti uplynulou středu rozhodl.

Areál postavený za uváděných 750 milionů korun u obce Libouchec poblíž Ústí nad Labem předcházela pověst nejambicióznějšího podnikatelského projektu v Ústeckém kraji za dlouhé roky, očekávání přiživila i třísetmilionová dotace od ministerstva průmyslu a obchodu. Počítalo se s tím, že kampus bude přicházet s patenty, rozvíjet možnosti čistých technologií a stane se inkubátorem pro dynamické firmy.

Je však prakticky jisté, že zmíněné plány zůstanou pouze na papíře. Hlavní starostí společnosti v tuto chvíli je, zda bude dál existovat, jakým způsobem se vyrovná s věřiteli a jestli jí zůstane dotace. Aktuálně si nejvíce nárokuje zhotovitel areálu firma Moravostav, po Nupharo Park chce 300 milionů korun za nesplacený úvěr.

O budoucnosti dotace napoví kontrola ze strany ministerstva průmyslu a obchodu, resort ji chce uzavřít koncem ledna. Prověrka vynaložení peněz z evropského dotačního programu podnikání a inovace probíhá už od podzimu 2016. Podle informací serveru Lidovky.cz ministerští kontroloři na místě dílčí pochybení odhalili, čerstvé rozhodnutí soudu je v jejich zjištěních utvrdilo.

Podezření na porušení rozpočtové kázně

„Poskytovatel dotace vyhodnotil tuto skutečnost jako podezření na nesrovnalost a současné podezření na porušení rozpočtové kázně,“ sdělil serveru Lidovky.cz David Hluštík z odboru komunikace ministerstva. Úpadek firmy je v přímém rozporu s pravidly poskytnutí dotací. Jestli Nupharo Park skončí v konkurzu, resort odstartuje proces k odebrání dotace.

Duchovním otec projektu Milan Gánik (vpravo) provedl areálem během výstavby i tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku.

Vzhledem k mizerné finanční kondici firmy je nabíledni, že v případě rozhodnutí o korekci nebude mít z čeho brát. Bruselu tak pravděpodobně ztrátu dorovná český daňový poplatník. Do kauzy se vloží i Evropský úřad boje proti podvodům. „O provedené kontrole bude informován i úřad OLAF,“ potvrdil mluvčí Hluštík. Úřad by následně v případném šetření mohl dát Česku doporučení, zda by neměla případ rozkrýt policie.



Aktuální krize ostře kontrastuje s tím, jak budoucnost projektu vykreslil v únoru 2015 jeho duchovní otec, developer Milan Gánik. „Chtěl bych, aby se Nupharo kampus stal symbolem růstu a líhně nových věcí, které přispějí ke zlepšení života, což znamená minimálně efektivnost, jednoduchost a úsporu energie,“ přiblížil MF DNES svou představu kampusu po roce fungování. Podle propočtů měl park už před rokem přinášet zisk milion eur.



‚Nupharo zaostávalo za plánem výstavby‘

Jenže brzy se ukázalo, že Gánikova vize je mimořádně nadsazená. Avizovaní investoři IBM, Dimension Data či Cisco se k projektu nikdy nepřidali. Vedle toho zájem firem o prostory v kampusu byl minimální, Nupharo Park tak nebyl schopen plnit své závazky. Nejvíce dlužil dodavatelské firmě Moravostav, předloni v létě tak na sebe podal insolvenční návrh.

„Je pravda, že Nupharo zaostávalo za původně plánovaným harmonogramem výstavby. A v kritickou dobu se objevila významná, mně dodnes nepochopitelná roztržka uvnitř představenstva, v důsledku níž byl Milan Gánik odvolán,“ popsal už dříve serveru Lidovky.cz další potíže firmy bývalý špičkový diplomat Karel Kovanda, který zasedá v dozorčí radě Nupharo Parku.

Soud loni v lednu insolvenci zastavil, firma vzala svůj návrh zpět. Ještě předtím došlo uvnitř Nupharo Parku ke střetu mezi akcionáři, kteří se přeli o kompetence a skutečný stav společnosti. Spor byl impulsem k tomu, aby z projektu vycouval klíčový akcionář, švýcarská firma ABB. Záchranu projektu na sebe vzala investiční skupina Perseus Group podnikatele Stanislava Pavla, která se soustředí na revitalizaci firem před krachem. Jenže v květnu upadl Nupharo Park do insolvence znovu, návrh podal Moravostav.

Místo zaplnění parku úpadek

Jak šel čas s Nupharo Parkem 1. 2. 2010 Firma Nupharo Park je zapsána do obchodního rejstříku.



Firma Nupharo Park je zapsána do obchodního rejstříku. 5. 1. 2011 až 14. 11. 2013 zasedal v dozorčí radě bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma.



zasedal v dozorčí radě bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma. 23. 5. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo pro projekt vědecko-technologického parku Nupharo dotaci ve výši 300 milionů korun, resort tehdy řídil Martin Kuba (ODS).



Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo pro projekt vědecko-technologického parku Nupharo dotaci ve výši 300 milionů korun, resort tehdy řídil Martin Kuba (ODS). 1. 12. 2013 Ministerstvo vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace, úřad tehdy vedl nestraník Jiří Cieńciała.



Ministerstvo vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace, úřad tehdy vedl nestraník Jiří Cieńciała. 20. 7. 2015 Během finiše stavebních prací navštívila areál delegace v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.



Během finiše stavebních prací navštívila areál delegace v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. 16. 8. 2016 Firma Nupharo Park na sebe podala insolvenční návrh, její závazky po splatnosti tehdy překračovaly částku 400 milionů korun, soud insolvenci v lednu 2017 zastavil.



Firma Nupharo Park na sebe podala insolvenční návrh, její závazky po splatnosti tehdy překračovaly částku 400 milionů korun, soud insolvenci v lednu 2017 zastavil. 22. 5. 2017 Zhotovitel areálu Moravostavpodal na Nupharo Park insolvenční návrhkvůli pohledávce přes 300 milionů.



Zhotovitel areálu Moravostavpodal na Nupharo Park insolvenční návrhkvůli pohledávce přes 300 milionů. 17.1. 2018 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku firmy.

Pavel nicméně loni v září avizoval, že s Moravostavem vše směřuje k narovnání. Také se podle něj dařilo přivádět do areálu nové nájemce. „Jejich počet se opět zvýšil a zvýšil se také počet zájemců o další volné prostory. Došlo k podpisu nájemních smluv a navýšil se výnos parku,“ sdělil pak serveru Lidovky.cz v říjnu s tím, že do konce roku 2017 čeká plné obsazení parku a završení projektu.

„Dlužník nebude schopen při svém současném provozu a zejména při rozsahu pronájmu nemovitých věcí, zhruba ze 40 procent, v dohledné době generovat takový zisk, z něhož by bez obtíží své splatné či dosud nesplatné závazky vůči věřitelům uhradil,“ popsal však reálný stav soudce Rada s tím, že výnosy nestačí na víc než na pokrytí nákladů na provoz. „Nebudu na vaše dotazy odpovídat,“ reagoval nyní pro server Lidovky.cz podnikatel Pavel.

Kontrolu nad chodem Nupharo Parku nyní převzala insolvenční správkyně. Věřitelé, aktuálně jich je pět, mají dva měsíce na to, aby přihlásili všechny své pohledávky. Soud pak na 18. dubna nařídil schůzi věřitelského výboru, na níž mají padnout návrhy o způsobu vypořádání se s úpadkem. Zvolená cesta má především vést k tomu, že se věřitelé dostanou k co největší části požadovaných peněz. Ve hře je reorganizace, nebo konkurz.

„Častější varianta je v takových případech konkurz, protože u nás u firmy jdou do insolvence až v pozdním stadiu, kdy firma de facto nemá žádné zdroje,“ upozornil server Lidovky.cz šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. Konkurz by mohl pro projekt znamenat definitivní konec. „U nás je to obvykle tak, že poté, co se v konkurzu rozprodají aktiva firmy a to, co se získalo, se rozdělí mezi věřitele, se firma zlikviduje,“ dodal.