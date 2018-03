Střípky z konference o MeToo: Kubera kritizoval feministky, sexuoložka pustila video z páření tučňáků

Praha První česká odborná konference, která se na akademické půdě věnuje právnímu rozměru globální kampaně proti sexuálnímu obtěžování MeToo, svedla do jedné místnosti řadu politiků, soudců i odborníků na lidské vztahy. Na téměř čtyřhodinové konferenci promluvilo 12 mužů a čtyři ženy, přičemž každý z přítomných kampaně i její obsah alespoň částěčně kritizovali. „Každý říká, že MeToo je špatně,“ shrnul své dojmy jeden z posluchačů.

Akci na půdě Univerzity Karlovy - v pražském Karolinu - kterou pořádala společnost Stálá konference českého práva, dodala váhu záštita předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, šéfa Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka či pražské primátorky Adriany Krnáčové.

Přestože si dala za cíl zachytit právní aspekty sexuálního obtěžování, oslovila i řadu odborníků ze sfér, které se MeToo týkají. Stranu, která kampaň MeToo považuje za užitečný nástroj společenské změny, však zastupovala téměř výhradně skupina asi 15 studentek protestujících u vchodu.

„Kdybyste si to radši šly poslechnout,“ prohodila k nim cestou do Karolina jedna z účastnic konference, exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. „Ne všichni byly pozváni na základě odbornosti v genderové problematice,“ odvětily. Navíc si postěžovaly i na to, že první odborná debata o MeToo na akademické půdě je veřejnosti uzavřena například vstupním poplatkem 600 korun.

‚Rozčílené genderky‘

„Za svou dlouholetou praxi poplácaných zadků sestřiček by pro mě bylo doživotí, ale bylo pár sestřiček, kde jsem podle ksichtu poznal, že tuhle nepoplácáš,“ vzkázal jeden sexuolog Radim Uzel ke kritikům jeho náhledu na problematiku sexuálního obtěžování. Zmínil i psycholožku, která ho údajně pokárala za zlehčování vážného tématu.

Uzel konstatoval, že „vypadala jako jedny ty nepříliš půvabné dívky, co tady venku protestovaly.“ Podobně se do protestujících strefoval i místopředseda senátu Jaroslav Kubera, který se opřel do „genderek, které se nějak rozčilovaly, že je tady málo žen. Ony nepochopily, že je to hlavně o mlčenlivost advokátů“.



Právě Kubera, který je známý svými kontroverzní výroky, pak pronesl jeden z aplausem nejvíce oceněných projevů. Pochlubil se například tím, že i jeho manželství začalo sexuálním harašením. „Za můj ksicht by si mě nikdo nevybral,“ řekl. Pochválil také odbornou povahu konference a opakovaně se strefoval do svých kritiků s tím, že jde o „právní aspekty, v čemž by nám ty feministky nepomohly.“ Kritizoval i to, kam tzv. politická korektnost zašla s tím, že se „dokonce mění státní hymny.



Olympijská lyžařka Kateřina Neumannová byla na konferenci pozvána, aby přednášela o sexu ve vysokém sportu - rozpovídala se tedy například o tom, že v olympijských vesnicích není snadné přijít k náhodnému sexu, a to kvůli sdílenému bydlení. Sama se se sexuálním obtěžováním ve sportu nikdy nesetkala.

Příklad tučňáků

Potlesk sklidila psycholožka Laura Janáčková, která o sexualitě mluvila jako o výměnném obchodu. „Dnes za mojí přednášku bude souložit 700 tisíc lidí,“ upoutala pozornost publika. „Ženy něco mají, muži něco chtějí, princip obchodu,“ začala vykládat. „Ženy mají za život jenom několik set vajíček,“ pokračovala s tím, že jejich investice do potenciálních potomků je tedy vyšší než v případě mužů.



Janáčková v rámci své prezentace pustila video, kde probíhá sexuální namlouvání dvou tučňáků. Samec své družce donese kamínek, načež spolu souloží, což je polde Janáčkové důkazem, že sex je výměnným obchodem nejen pro lidi

„Muži za své zdroje chtějí protiváhu, tou je atraktivita, jestli si myslíte, že si vás muž vybral, protože jste milá, hodná, umíte vařit – ne, vybral si vás kvůli atraktivitě,“ dodala.

Poslední třetina v klidnějším duchu

V poslední třetině konference, na kterou si vydržely počkat zhruba dvě třetiny sálu, skutečně došlo i na hloubkové rozbory právních implikací kampaně MeToo. Kritiku si neodpustil nikdo z přítomných, řada alespoň částečně však konstatovala, že v původní myšlence či úmyslu může jít o dobrou věc. Mezi ty patřil například Lukáš Bohuslav z právnické fakulty. Ten se s kolegy například shodl na tom, že je těžké rozlišovat hranice presumpce neviny a svobody slova.



Přednášku však uzavřela další hlasitá kritička kampaně, Daniela Kovářová. „Dnešního dne jsme založili nový vědní obor s názem MeToologie,“ začala Kovářová. Obor podle ní do sebe zahrnuje témata z řady sfér včetně práva, psychologie i komunikace.



„Ideálním pachatelem je bílý a úspěšný muž,“ míní Kovářová. Ten prý rád zaplatí, aby si udržel společenské postavení, což se podle ní pojí s tím, jací muži byli v zahraničí obviňováni. Ideální obětí by podle Kovářové měla být ideálně herecky nadaná, „mediálně použitelná“ žena.