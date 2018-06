Na pumu ze Zvole vyrazí specialisté s nočním viděním. Hlídejte si děti, varuje obec

Zvole (u Prahy) Po stopách uprchlé pumy ze Zvole u Prahy vyrazí ve večerních hodinách specializovaná odchytová služba z Karlových Varů. Zvolský starosta Miroslav Stoklasa to v sobotu uvedl na webových stránkách obce. Specialisty povolal majitel soukromé zoo, ze které šelma utekla. Odchytová služba by měla být vyzbrojena nočním viděním a uspávacími puškami. Obec také přes web oslovila občany, aby zvýšili lépe hlídali své děti. „Vzhledem k jejich výšce by hladová puma mohla dítě považovat za snadnou kořist,“ varuje.

Tým expertů bude dorazí do Zvole vpodvečer, od večerních hodin pak bude kontrolovat předpokládané místo výskytu šelmy. Obec mezitím žádá občany, aby se nepoušeli pumu přilákat nebo zneškodnit. Zároveň by měli omezit svůj pohyb v lesích, aby se puma sklidnila a neutekla dál, než se dá její výskyt předpokládat.

Vzhledem k tomu, že je puma na útěku třetím dnem a lze předpokládat, že bude vyhladovělá, starosta Stoklasa v sobotu ráno rozšířil předchozí varování na děti, kterým hrozí největší nebezpečí. Jsou menšího vzrůstu a puma je může považovat za snadný úlovek.

Obyvatelé by podle obce neměli nechvát bez dozoru děti v kočárcích, a to dokonce ani na uzavřené zahradě. Pro pumu totiž není překonání plotu nijak složité. Podobně se může chovat puma i k malým psům.

„Vyzval jsem chovatele, aby jako vstřícný a preventivní krok přesunul všechny své kočkovité šelmy mimo katastr Zvole do odpovídajícího zařízení,“ uvádí starosta Stoklasa.

Starosta zvažuje trestní oznámení

Podle serveru iRozhlas.cz na majitele zooparku ve Zvoli zároveň plánuje podat trestní oznámení, protože podle něj neučinil žádná opatření od podobného incidentu z loňského roku, kdy zooparku uteklo mládě pumy.

Tehdy byl důvodem poškozený výběh, letos dle dřívějšího vyjádření zooparku dospělá puma utekla po chybě chovatele při krmení. Starosta rovněž vyzval chovatele, aby všechny své kočkovité šelmy přesunul mimo katastr Zvole do odpovídajícího zařízení.

Dvouletý samec Mourek, který váží 55 kilogramů, utekl ze zooparku ve čtvrtek okolo jedné hodiny odpoledne. Podle majitelů je plachý, neměl by vyhledávat kontakt s lidmi. Zároveň je ale zvyklý na lidská obydlí, navíc si neumí ve volné přírodě obstarat potravu.

Podle spolumajitele zooparku Filipa Valáška, jehož cituje iRozhlas.cz, se několikrát objevil na různých místech, chytit se ho ale nepodařilo. Při pátrání po pumě s chovateli úzce spolupracuje i policie.

Je před vámi puma? Klidně couvejte

Kurátorka chovu savců z brněnské zoologické zahrady Dorota Gremlicová uvedla, že u ochočené pumy je těžké odhadnout, jak zvíře zareaguje. „Pokud byla puma od mala zvyklá na kontakt s lidmi, nemusí se lidí hned bát,“ popsala serveru Lidovky.cz Gremlicová.



Lidem, kteří pumu uvidí, Gremlicová radí, aby zachovali klid a mluvili klidně, couvali směrem od pumy a pozorovali její reakce. „Pokud jsou lidé venku se psem, záleží na jeho reakci, kterou je těžké předem odhadnout. Důležité je obejít šelmu z co největší vzdálenosti,“ shrnula Gremlicová a zdůraznila, že se lidé v žádném případě nemají pokoušet zvíře chytit a vše mají nahlásit.