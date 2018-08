Další násilí v Německu. Neznámí pachatelé zbili syrského přistěhovalce

Část přistěhovalců se v Chemnitzu bojí chodit do centra města

Situace v Chemnitzu (Saské Kamenici) dospěla tak daleko, že se někteří přistěhovalci nyní bojí chodit do centra města. Důvodem jsou útoky na neněmecky vypadající osoby z neděle a pondělí. Ve čtvrtek to řekl André Löscher z organizace RAA Sachsen pomáhající obětem pravicového násilí. Takovou situaci podle svých slov ještě v podkrušnohorském městě nezažil.

"Právě tak působí pravicové násilí - celá skupina lidí je jím zastrašena a znejistěna," říká o dopadu napjaté situace ve čtvrtmilionovém městě na část přistěhovalců Löscher. "Atmosféra a obrázky z neděle a pondělí ještě působí," míní. "Lidé, s nimiž už dlouho pracujeme, nám říkají, že třeba jejich známí teď zvažují, jestli vůbec mohou jít do centra, a raději si řeknou, že se tomu teď vyhnou," líčí Löscher. Muž, který pro neziskovou organizaci pracuje už deset let, podobnou situaci ve městě ležícím nedaleko českých hranic nepamatuje. "V Chemnitzu byly i dříve ojedinělé útoky, ale nikdy nic takovéhoto rozměru. To je něco nového, s jakou nenávistí tam ti lidé vystupovali," hovoří o nedělních a pondělních demonstracích, které přišly po vraždě pětatřicetiletého Němce, z níž jsou podezřelí dva mladíci ze Sýrie a Iráku. Kvůli řadě napadení, jejichž oběťmi se stali třeba občané Bulharska, Sýrie, Afghánistánu, ale i Německa, vydala dokonce i sama organizace RAA Sachsen v pondělí varování migrantům, aby se raději vyhnuli centru města. Zatím další takové nechystá, i když upozorňuje, že problémy mohou přijít, jak při dnešní, tak při sobotní demonstraci pravicových uskupení. Změnit současnou atmosféru nemusí být podle Löschera vůbec jednoduché. "Je potřeba jiné klima ve městě, aby se zase všichni lidé mohli volně a beze strachu pohybovat," zdůrazňuje. Prvním krokem ke změně podle něj musí být posílení policejních hlídek, kterými dá stát jasně najevo, že se stará o bezpečnost všech. Jasně se podle něj k situaci musí postavit také politici a především většinové obyvatelstvo, které dá i na ulici zřetelně najevo, že "tohle není náš Chemnitz". Stát by se to mohlo už v pondělí, kdy se ve městě chystá velký koncert proti pravicovému radikalismu.