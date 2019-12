ANTENEOVÁ: Konec líbánek. Voliči hlasovali pro konzervativce s vědomím, že příští roky budou nesmírně těžké

Boris Johnson dokázal to, co téměř všichni považovali za nemožné. Muž, jehož jsme ještě před rokem odepisovali a jenž seděl v zadních poslaneckých lavicích, získal pro konzervativce většinu v Dolní sněmovně britského parlamentu. Největší od roku 1987 a dob Margaret Thatcherové. Právě tato většina mu teď umožní nerušeně vládnout dalších pět let. A na konci ledna ukončit oficiální část brexitu a vyvést zemi z Evropské unie.

Labour Party bude mít totiž několik příštích let plné ruce práce s vlastní sebereflexí. Strana prohrála čtvrté volby v řadě a o horším výsledku se od roku 1935 nedá mluvit. Britové dali jasně najevo, že nechtějí návrat do sedmdesátých let minulého století a že pro krajní levici, stejně jako pro antisemitismus, dnes není ve společnosti místo. Nepřijatelný lídr, nevěrohodný program, volební katastrofa labouristů je výsledkem více faktorů, říká expert Samozřejmým argumentem Labour Party bude bezpochyby poukázání na to, že tyto volby byly volbami o brexitu, a nikoliv tradičním bojem o rozdělení sil na politické scéně. Přesto se už ale začalo mluvit o tom, že strana možná ve čtvrtek prohrála rovnou i volby plánované na rok 2024. Nenechme se mýlit, Boris Johnson vyhrál na plné čáře nejen proto, že lidé chtějí brexit, ale také proto, že Jeremy Corbyn je pro ně neakceptovatelný. Udržet si voliče napříč spektrem Aby si ale konzervativci nové levicové voliče udrželi, budou muset stranu postupně nasměrovat zpět k politickému středu. Právě tito voliči jsou těmi zraněnými a nešťastnými, z nichž řada volila konzervativce vůbec poprvé. Právě je zajímá otázka zdravotnictví, sociální péče a řada dalších témat. Boris Johnson již naznačil ve svém prvním povolebním projevu, že si jejich hlasů cení a že je nevezme zkrátka. Strana to teď ale bude mít velmi těžké, aby dokázala oslovit a hlavně uspokojit voliče doslova napříč politickým spektrem tak, aby je do pěti let opět neztratila. Po odeznění první euforie nastane probuzení do neúprosné reality. Británie je stále rozdělená; zatímco Anglie je konzervativní a chce brexit, Skotsko je ve velké většině pro setrvání země v EU a pod nadvládou Skotské národní strany, tedy levice. V Severním Irsku zvítězili vůbec poprvé nacionalistické strany nad těmi unionistickými. Nesmíme zapomínat ani na to, že Severní Irsko bude po brexitu velmi pravděpodobně v jiném vztahu s Evropskou unií než zbytek Británie. Chceme brexit, rozhodli Britové. Konzervativci drtivě vyhráli, labouristé mají nejhorší výsledek od roku 1935 A navíc, tato volební kampaň byla jednou z nejprolhanějších. A to jak z jedné, tak také z druhé strany. Levice slibovala nemožné a konzervativci zase poukazovali na to, jak je brexit jednoduchý a bezproblémový a že Brity nebude nic stát. Opak je pravdou. Pravá bitva o brexit s Evropskou unií včerejškem započala. Ta nejtěžší jednání na Borise Johnsona a jeho vládu čekají. Teprve v příštích týdnech a měsících se bude pomaličku dojednávat podoba vztahu, jaký k sobě Evropská unie a Velká Británie budou mít. Boris Johnson teď nemusí nikam spěchat, jeho vyjednávací pozice se rapidně změnila a je velmi silná. Není důvod vyhrožovat vystoupením z Evropské unie beze smlouvy a narychlo dojednávat smlouvu obchodní. Právě teď si Británie může dovolit dojednat kompromis, na kterém se budou moci shodnout obě strany. Na bitevním poli nutně nemusí být jen jediný vítěz. To není známka slabosti, ale chování opravdového lídra. Nevyhnutelné reformy Právě na výsledku dílčích jednotlivých bitev bude záviset budoucnost ostrovního království. Britové vědí, že příštích minimálně deset až patnáct let bude ekonomicky a sociálně nesmírně těžkých. Rozhýbat ekonomiku, zasaženou brexitem, nebude jednoduché. A nevyhnutelné reformy, které Johnsonova nová budoucí vláda bude muset zavést, se budou lidem skousávat jen velmi těžko. Přesto ve čtvrtek velká většina z těch, kdo dali hlas konzervativcům, hlasovala právě s vědomím toho, jak pro ně příští roky mohou být tvrdé. Je dobře, že Britové vzali budoucnost znovu do svých rukou. Po třech a půl letech zmateného bezvládí bylo potřeba politikům ukázat, co národ chce. Britové vrátili moc parlamentu a potažmo tak i celé Británii. Pro Borise Johnsona skončily líbánky a začíná tvrdá práce. Britové mu dali důvěru. Ve čtvrtek dokázal téměř nemožné. Teď ale musí prokázat, že to nebyla náhoda. Teď se teprve ukáže, zda se z politika dokáže stát lídrem. Velká Británie ho zoufale potřebuje ve chvíli, kdy se stává zcela novým hráčem na světové scéně. Autorka je mediální konzultantka působící v Británii.