Andrej Babiš s manželkou Monikou dorazil do volebního štábu ANO. (9. října 2021) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Názor

Vítěznou stranu po víkendových volbách vede Andrej Babiš, nejsilnější silou je však koalice Spolu, která s koalici PirStan disponuje většinou. Z logiky věci by prezident měl pověřit sestavením vlády Petra Fialu. Strany, které si přejí odchod Andreje Babiše z vlády u voličů zvítězily, měly by tedy dostat prostor pro to, aby své představy zhmotnily. Opoziční strany, které slibovaly změnu, mají jasnou sněmovní většinu, a tedy není o čem diskutovat.