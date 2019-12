BABIŠ: Zbavujeme se ruské vojenské techniky

Nedávno jsme oslavili 100 let od založení našeho generálního štábu. A to už je přece nějaká národní tradice, na kterou můžeme být všichni právem hrdí! A zvlášť dnes, kdy všichni zase vidíme, jak je bezpečnost naší země tak důležitá. Máme a vždycky jsme měli skvělé vojenské velitele, od úplně prvního náčelníka generálního štábu Maurice Pellého až po současného generála Aleše Opatu.

Naši vojáci jsou zkušení profíci, kteří pomáhají lidem u nás doma i na zahraničních misích. V rámci NATO bojují v Afghánistánu a v Mali, což jsou velmi důležité mise pro boj proti terorismu. Těší mě proto, že to Češi oceňují a že si svých vojáků prostě váží. Svědčí o tom i důvěra veřejnosti v naši armádu, která se podle průzkumů setrvale a dlouhodobě drží kolem 70 procent.

Je proto naprosto skandální, že 30 let po revoluci máme ve výzbroji pořád ruské radary a vrtulníky. Ruskem a jeho vlivem nás dnes a denně straší opozice, ale nikdo se té jejich techniky nebyl schopen zbavit. My jsme s tím konečně začali. Jsem rád, že ministr obrany Lubomír Metnar rozhýbal klíčové armádní nákupy. Ještě do konce roku podepíše smlouvy, díky kterým získají naši vojáci tu nejmodernější techniku. Třeba osm víceúčelových vrtulníků Venom, čtyři bitevní vrtulníky Viper, to vše dohromady za 17 miliard korun. A taky osm 3D radiolokátorů MADR za 3,5 miliardy z Izraele a dva letouny CASA za 2,7 miliardy. Budou se modernizovat čtyři letadla CASA, která už máme, celkem za 370 milionů. Snažíme se modernizovat i ruční zbraně. U 35 tisíc útočných pušek a pistolí za 2,3 miliardy pořád čekáme na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Už brzy podepíšeme tři velké smlouvy na munici pro celou armádu až do výše 1,5 miliardy. Konečně se tedy něco děje!

Podle mého názoru by se NATO mělo přizpůsobit nové politické i bezpečnostní situaci v dnešním globálním světě. Třeba během turecko–syrské krize, která se týká i evropské bezpečnosti, jsme totiž od NATO skoro nic neslyšeli. Jak je to možné? To se musí změnit, protože do budoucna tak NATO podle mě prostě nemůže fungovat.

Naše vláda udělala ohromný pokrok, aby naši vojáci měli moderní výzbroj a výstroj. Ještě před pěti roky byl armádní rozpočet ani ne 42 miliard a na investice z toho šlo jen pět miliard. Příští rok bude mít rozpočet 75,5 miliardy a na investice půjde skoro 20 miliard. A budeme to všechno ještě dál posilovat, protože právě bezpečnost naší země je pro nás absolutně na prvním místě. Slíbili jsme našim partnerům v NATO, že v roce 2024 dáme na obranu dvě procenta HDP, a to taky splníme. Bohužel musíme zbrojit, svět takhle funguje. Chystáme proto nákup plničů letecké techniky za 250 milionů, nový systém raketové obrany státu SHORAD, 210 bojových vozidel pěchoty v sedmi modifikacích, 52 děl NATO ráže 155 mm a 1200 osobních terénních aut. Ta nahradí zastaralou techniku v celé armádě, protože naši vojáci si zaslouží tu nejlepší výbavu.

A když už jsem u našich vojáků. Že se o armádu dobře staráme, to se ukazuje i na počtech profesionálních vojáků. V roce 2014 jsme jich měli 21 tisíc, loni v létě 24 tisíc a teď už 25,5 tisíce. A postupně se chceme dostat až na 30 tisíc. V aktivních zálohách jsme dokonce s náborem dva roky napřed oproti plánu. Máme v nich skoro 3200 lidí, v roce 2025 se chceme dostat na 5000 a do roku 2030 na 10 tisíc. Ve 14 zemích na třech kontinentech teď máme 700 vojáků a všichni naši koaliční partneři je velmi chválí. A příští rok na ně čeká nová velká výzva: na půl roku převezmou velení celé výcvikové mise Evropské unie v Mali. V té je 620 vojáků z více než 20 zemí.

Pro naše vojáky to bude zatím nejprestižnější úkol, protože v Mali mají na starost výcvik místních vojáků i zajištění bezpečnosti civilistů. Právě tam je dnes jedna z nejdůležitějších front ve válce proti terorismu a nelegální migraci. A já jsem samozřejmě jako český premiér velmi hrdý na to, že ji povedou právě naši vojáci.