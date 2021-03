NOVÁČEK: Poslední šance. Premiér Babiš klepl hřebík na hlavičku

Minulý pátek podal premiér Babiš ve sněmově virtuózní výkon. Připomněl, jak úspěšný byl boj vlády s pandemií, když před rokem vypukla. „My jsme byli nejlepší,“ říkal prý tehdy všude v Evropě, „ne já!“ Pak pan premiér vše shrnul ve strhující sekvenci, připomínající sebekritiku čínského stranického funkcionáře.

Připustil všechny možné i nemožné chyby v boji s covidem, kterých se vláda dopustila od začátku podzimu. Na to požádal sněmovnu, aby prodloužila vládě na její žádost čtrnáctidenní „hejtmanský“ stav nouze, jenž měl vypršet v sobotu. „Doufám, že to všichni pochopí a dají nám poslední šanci,“ pravil premiér Babiš.



Většina poslanců se však odmítla vydat cestou prodloužení velmi pravděpodobně protiústavního „ hejtmanského“ stavu nouze. Zároveň však ponoukla svým usnesením vládu k tomu, aby na základě nové skutkové podstaty vyhlásila stav nouze sama. Důvod? Převládá u nás totiž agresivnější britská mutace koronaviru a dere se k nám i ta jihoafrická, v závěsu za ní brazilská a kdoví jaká další. Navíc naše nemocnice, zejména jednotky intenzivní péče jsou navzdory čackým výkonům zdravotníků na hranici kolapsu.

Změny v kabinetu?

Pan premiér má s tou poslední šancí pravdu. Pro koho je to ale poslední šance? Jistě pro nás občany, poněvadž představa kolabujícího zdravotnictví jednomu, čekajícímu na očkování, na optimismu nepřidá. Ostatně 20 000 případů nově nakažených denně, jež na tento týden věští ministr zdravotnictví Jan Blatný, je opravdu silný šálek ne kávy, ale utrejchu! Jen tak mimochodem, pan ministr Blatný se nezdál být na páteční téměř půlnoční tiskové konferenci zrovna pevný v kramflecích. Večer předtím „z dobře informovaných kruhů“ prosákla zvěst, že má být během dvou týdnů nahrazen ve své funkci Jiřím Běhounkem, exhejtmanem kraje Vysočina, lékařem a superčerstvým členem ČSSD.

Zároveň s touto výměnou měl být vystřídán ministr zahraničí Tomáš Petříček, a to státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou, na úřadu vlády pravou rukou premiéra Babiše. V jednu chvíli byl údajně ve hře i náš velvyslanec ve Spojeném království Libor Sečka, zkušený to diplomat a kolega z branže šéfa zahraničního odboru Hradu pana Jindráka. Jsou ovšem nabídky, kterých si muž zkušený nechá raději zajít. Petříčka nesnáší prezident Zeman, poněvadž na rozdíl od hlavy státu kotví Českou republiku v Evropské unii a nejeví náležité nadšení ani pro ruskou, ani pro čínskou vakcínu proti koronaviru.

Jak jsme tu napsali před týdnem, Tomáš Petříček ohlásil na nadcházejícím sjezdu ČSSD kandidaturu proti jejímu dosavadnímu předsedovi Janu Hamáčkovi, který ji ovšem ještě takticky nepotvrdil. Aby mohl být Petříček z vlády odstraněn, musel by s tím šéf ČSSD na základě koaliční smlouvy souhlasit, což je mimořádně trapná představa. Pokud by nesouhlasil a Andrej Babiš by tak učinil jen o své vůli, měl by na to sice podle ústavy právo, ale podle koaliční smlouvy by měla ČSSD vládu okamžitě opustit. Když byl premiér Babiš v pátek večer novináři přímo dotázán, chystá-li ve vládě rošádu, vyhýbavě oznámil, že během března žádnou změnu ve vládě neprovede. A co pak, jak to asi bude po Velikonocích?

V politice platí odjakživa zásada, že když se něco hodně nepovede, musí to někdo příkladně odnést. Loni na jaře nikdo na světě nevěděl, jak si s fenoménem covid-19 poradit. Naše vláda, jmenovitě její šéf, se snaží opakovaně vytvářet dojem, že kdyby měla opozice dobrou vůli, nemuseli bychom na tom být dnes tak špatně, jak jsme. Za prvé, za vývoj v zemi je zodpovědná vláda, nikoliv opozice. Za druhé, jak koalice Spolu (ODS, lidovci a TOP 09), tak dvojblok Pirátů a STAN předložily jasně strukturované návrhy na řešení pandemické krize. Ne to, co by konkrétně měla vláda v tu chvíli podniknout, jak se mylně domnívá premiér Babiš. Jenomže vláda je až do poslední chvíle většinou přehlížela.

Cena za vyslovení nedůvěry

Jistá velmi prestižní výzkumná agentura, jež šetří volební preference každý měsíc vždy ve dvou vlnách, po první vlně zjistila výrazný nárůst sympatií ke koalici Pirátů a STAN, solidní standard pro koalici Spolu, avšak pokles hnutí ANO, možná až pod symbolický dvacetiprocentní předěl. Když pod tuto hranici kdysi spadla ČSSD, zahájil se tím její odchod z politického Olympu. Nechceme tvrdit, že něco takového hrozí hnutí ANO, na druhé straně není vyloučeno, že i část dosavadního fanklubu Andreje Babiše přišla na to, že jejich guru není univerzálním spasitelem.

Tím se ocitáme u povinnosti odpovědět na otázku podstatného významu: Je boj s pandemií záležitostí nepolitickou? Polis, toť obec a v širším slova smyslu stát. Politika znamená v našich dnešních souvislostech pečovat o to, jestli covidu podlehneme, nebo ne. Proto to není jenom téma odborné, ale i politické. Vždyť vládě pomohou nebo nepomohou parlamentní strany! Neradno ale riskovat vyslovení nedůvěry současné vládě! Prezident Miloš Zeman má jistě ve své tormistře připravenou „úřednickou vládu“, možná přímo v čele s profesorem Prymulou. V takovém případě by ale politický vývoj do sněmovních voleb, a asi i po nich, režíroval náš pan prezident. Chceme to a chceme to riskovat?