LÉKO: Francie není Itálie. Jak šířit zlo v době koronaviru

Naposledy jsem psal o tom, že koronavirus u některých lidí zjevně nenapadá jen plíce, ale i mozek. Tenkrát jsem ještě netušil, že nákaza se vydá horším směrem a v mnoha lidech naplno uvolní stavidla agresivity, zákeřnosti a vulgarity. Bohužel, stalo se. Stačí se podívat na sociální sítě, na Twitter či na Facebook, a normálnímu člověku se opravdu zvedne žaludek.

Mně se například stalo, že poté, co jsem si dovolil lajkovat pondělní mimořádný projev premiéra v českých televizích, začaly se na mne sypat urážky a vulgarity. Byl jsem například lidmi, kteří se považují za tzv. lepší lidi a ohánějí se pravdou a láskou, přirovnán ke zrůdám, které v době války udávali gestapu bojovníky proti nacistům, a také o mně někdo napsal, že jsem zasraný Maďar. A to jen za to, že schvaluji kroky české vlády v boji proti šíření koronaviru v zemi.

Zákeřností je také mnoho. V této disciplíně se vyznamenal například Ondřej Jakob, dlouholetý poradce Miroslava Kalouska. Než se ale k jeho podpásovce dostanu, vrátím se k návrhu bývalého ministra financí. Faktický předseda TOP 09 tvrdí, že kdyby ho teď na osm hodin pustili na ministerstvo financí, najde 40 miliard korun, které by mohl stát okamžitě poslat živnostníkům. Prý by škrtal v provozních výdajích ministerstev i dotacích agropotravinářskému komplexu (rozuměj Agrofertu) a zarazil by přijímání státních úředníků.

K tomu snad není potřeba komentáře, leda tolik, že pokud republika v této krizové situace něco opravdu nepotřebuje, jsou to škrty. Tyto Kalouskovy návrhy mi připomínají vtip o tom, jak sedlák, jehož slepice začaly chcípat, jde za místním chytrákem pro radu. „Mám skvělý nápad. Nedávej jim týden jíst!“ Sedlák se za týden vrací a říká, že bohužel slepice chcípají rychleji a že by radši chtěl jinou radu. „No tak jim nedávej týden pít!“ Sedlák se za týden opět vrací a smutně říká, že mu bohužel pochcípaly všechny slepice.

„Tak to je velká škoda, měl jsem totiž ještě spoustu skvělých nápadů,“ zní odpověď. Nevím proč, ale po podobných výrocích Miroslava Kalouska si pokaždé musím položit otázku: Pil předtím?

Ale zpět k jeho dlouholetému souputníkovi a poradci Ondřeji Jakobovi, jehož bratr Jan Jakob, starosta Roztok, je místopředsedou TOP 09. Ondřej Jakob, který Kalouskovi dělal kdysi i mluvčího, musí českého premiéra nenávidět z celého srdce a k jeho očerňování se neštítí používat ani ty nejnehoráznější lži.

Francie, hory, 2200m nad mořem, vysokohorská přirážka. 0,5l čepovaného piva 15 euro, DPH 20 % = 2,5 euro, přátelé. Užívejte slevu DPH z točeného piva z 21 % na 10 % od 1.5. 2020. pic.twitter.com/kjzpALz4Fs — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 9, 2020

Před několika dny začal na svém profilu na Facebooku šířit informaci o tom, že nákazu koronavirem mohl do České republiky zavléknout mezi prvními právě Andrej Babiš. Vycházel z informace ze známého antibabišovského fake news blogu Forum 24. Jakob ke zprávě, kam zřejmě kvůli zdůrazňování autenticity přidal i premiérovu fotku z terasy vysokohorské hospody, napsal: „Klasický Babiš. V únoru navštívil lyžařské středisko v Alpách, které bylo, jak se následně ukázalo, ohniskem nákazy koronaviru. Babiš ale po příletu nezůstal v karanténě, nijak se nechránil, nenosil roušky ani respirátory. Sám tedy mohl být tím, kdo do České republiky nákazu zavlekl. Sám se ukázal jako naprosto nezodpovědný a bezohledný vůči svému okolí.“

A co je z této zprávy, kterou Jakob už smazal, pravda? Nic. Premiér lyžovat nebyl v Itálii, ale ve Francii, kam odjel na týden 7. února a kde nikdy nebylo žádné ohnisko nákazy. Zmíněná fotka Babiše vznikla 9. února. V době, kdy se vrátil domů, měla Itálie 3, slovy tři, pozitivně testované na nákazu koronavirem. V celé Evropě nebyla žádná karanténa, žádné omezení, žádná povinnost nošení roušek. A kdo si myslí, že Jakob se za tento svůj mimořádně podlý a naprosto nezodpovědný počin premiérovi omluví, ať zvedne ruku!