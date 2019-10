LÉKO: Dvojí metr v levicové praxi. Co se vyčítá Polákům a Maďarům, u Španělska nevadí

PRAHA Zahraniční události uplynulého týdne pořádně zamotaly hlavu mnoha lidem. Vojenská ofenziva Turecka v severní Sýrii proti Kurdům, vysoké tresty pro katalánské politiky a následné demonstrace v Barceloně, parlamentní volby v Polsku a komunální v Maďarsku budí vášně.

Lidé, kteří nejsou ovlivněni ideologií, vyjadřují solidaritu Kurdům a Kataláncům. Zajímalo mne, co si o těchto konfliktech myslí nezisková organizace Amnesty International (AI), která se řídí heslem Bráníme lidská práva a svobodu. Na webu české filiálky AI se druhý článek věnuje tureckému vpádu do Sýrie, ale aktivistům vadí jen riziko humanitární katastrofy. O utrpení Kurdů, proti nimž je vojenská ofenziva namířena, ani slovo. Neuhodnete ale, jaké události věnuje tato pokrokáři adorovaná neziskovka nejvýznamnější prostor: Polsku, kde prý po volbách, které opět drtivě vyhrála konzervativní strana Právo a spravedlnost Jarosława Kaczyńského, přituhuje.



K tématu vznikla i nová webová stránka Prituhuje.cz, která má shrnout lidskoprávní výzvy a přešlapy (nejen) polské vlády. Slovo nejen v tomto případě znamená další bolavý trn v patě globálních neomarxistů – Maďarsko, kde již od roku 2010 dvoutřetinovou většinou v parlamentu vládne premiér Viktor Orbán. Polákům i Maďarům se kromě jiného vyčítají údajné vládní zásahy do nezávislosti soudnictví.

O tom, že na poli justice přituhuje i ve Španělsku, konkrétně v Katalánsku, kde za jiný politický názor dostanete od soudu tresty jako za vraždu, samozřejmě ani zmínka. Španělsko asi se soudnictvím žádné problémy nemá – a nikomu nevadí ani to, že státní policie brutálně mlátí Katalánce, kteří demonstrují proti uvěznění svých politiků a za větší samostatnost. Zato demonstranti z Hongkongu, proti nimž vládní moc zasahuje podobně surově, mají plnou podporu. Na webu AI byla zhruba před týdnem zveřejněna petice s názvem Hongkong bojuje o svobodu, podpořme ho. Cílem aktivistů je získat 2500 podpisů. Zatím mají 131. Kdy vznikne na stejném místě petice za propuštění katalánských politických vězňů?

Největší radost udělaly progresivistům výsledky voleb v Maďarsku, kde – jak všichni víme – vládne diktátor Orbán. Vrtá mi hlavou, jak je možné, že volby v diktatuře vyhraje opozice. Tedy alespoň v Budapešti. Pokrokoví mediální dělníci píšou, že Orbán byl poražen. Upřímně řečeno, přeji každé politické straně takovou porážku. Sečteme-li totiž hlasy, vládnoucí Fidesz by získal tolik, že kdyby byly parlamentní volby, Orbán získá opět dvě třetiny křesel.

Levicoví liberálové jásají nad tím, že starostou Budapešti byl díky hlasům sjednocené opozice zvolen Gergely Karácsony. Ale už nezmiňují, že ten je pouhou loutkou padlého socialistického premiéra Ference Gyurcsánye, který kromě toho, že svou politikou přivedl zemi k bankrotu, v roce 2006 krvavě potlačil demonstrace proti své vládě. Lidé vyšli do ulic poté, co byla zveřejněna nahrávka, kde Gyurcsány (za komunistů šéf maďarské obdoby SSM, po roce 1989 miliardář) vykládá, že socialisté vyhráli volby jen proto, že občanům od rána do večera lhali.

Stejně se v těch nejvíce nezávislých a nejobjektivnějších médiích nerozebírá, jaké je skutečné složení té oslavované opozice, které svou tolerancí dopomohla k vítězství i extrémní pravice, jejíž někteří zástupci jsou vyhlášení antisemité. Jeden z nich dokonce poplival nejvýznamnější památku vyvraždění Židů v Budapešti či nazval holokaust kamukaustem (kamu v maďarštině znamená vymyšlený). To je, prosím, hodně níž než Tomáš Vandas. Ale když je třeba získat moc, vše musí stranou. Hlavně morálka.