Zpěvačka Taylor Swiftová sehnala americkému prezidentovi Joeu Bidenovi 35 tisíc hlasů. Proč je to příliš málo?

Akce prokazatelně měla efekt, protože podle amerických médií si ihned po Swiftové příspěvku voličský průkaz opatřilo na 35 tisíc Američanů. Je to zanedbatelné číslo? Určitě ne. V kontextu amerických prezidentských voleb se ale jedná spíš o drobné. Joea Bidena v roce 2020 volilo 81 milionů a Donalda Trumpa 74 milionů Američanů.

To je navíc pouze absolutní číslo, které v tamním systému volitelů nemá rozhodující váhu. Důležité je rozmístění těchto voličů mezi jednotlivými státy. Pokud by například Swiftová zrekrutovala 35 tisíc voličů v New Yorku a Kalifornii, Joeu Bidenovi by to nepomohlo ani o píď. Tyhle státy totiž tak jako tak s přehledem vyhraje.