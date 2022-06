Tučné písmo prý poskytuje oku čtenáře fixační body. Mozek se zaměřuje jen na něj. Zbytek slova si doplní sám. Čtenář se tak má na text lépe soustředit. Metodě se říká bionické čtení. Je v módě. Google na ni najde 38 milionů odkazů. Bionické čtení vymyslel švýcarský typograf Renato Casutt.