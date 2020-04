BOTLÍK: Neopakujte s dětmi učivo, ale vařte

Rodina teď nesmí fungovat jako nouzová náhražka školy. Ať se děti raději učí vést domácnost.

České děti si určitě nemyslí, že se ve škole učí jen samé užitečné a smysluplné věci. I proto mají učitelé plné ruce práce s tím, jak je k učení dotlačit. Nečekejme, že to nyní dokážou rodiče, mnohdy současně se zvládáním vlastních pracovních povinností na dálku. Pokud v této nelehké době svěří svým dětem aspoň část odpovědnosti za domácnost, školy i ministerstvo by jim měly vyjít vstříc. Rodiče tím totiž udělají pro své děti mnohem víc, než když s nimi budou amatérsky poznávat příslovce, řadit Přemyslovce, třídit přežvýkavce nebo indukovat napětí v cívce. A pro sebe taky.

Vzdělanost určitě neutrpí. Jen málo z toho, co se v našich školách probírá, si děti odnášejí do života. Mnozí rodiče ostatně už v prvním týdnu nouzového stavu zjistili, že učivo, s jehož pochopením měli svým dětem pomoci, dávno zapomněli. A kvůli existenčním starostem nemají čas a sílu pronikat do něho znovu. Rodiny nyní spolu tráví celé dny. Aby to nebyl společný trest, nýbrž příležitost, měly by čas využít ke smysluplným aktivitám přinášejícím uspokojení všem. Přiměřené sdílení odpovědnosti s dětmi se může týkat úklidu, drobných oprav, kontroly stavu zásob, péče o zvířata, pomoci prarodičům žijícím v rodiněi dalších forem dobročinnosti. Anebo třeba vaření.

Počítat, odměřovat, míchat

Teď jsou se školáky doma i mámy nebo tátové a stejně denně vaří. Kvůli tomu, aby to naučili své děti, nemusejí nic studovat. Děti podle stavu zásob a chuti navrhnou, co se bude jíst, a když to rodinná rada schválí, samy najdou vhodný recept nebo video. S pomocí rodičů si potom můžou doma udělat francouzský, italský nebo třeba slovenský den. I maličké děti budou podávat, počítat a pojmenovávat, ty trochu větší odměřovat a třeba při míchání zlepšovat jemnou motoriku rukou.

Starším dětem vaření umožní pochopit i abstraktní učivo. Víte, proč se při přípravě bramborové kaše z prášku míchá 400 ml vařící vody a 160 ml studené? A ne třeba 300 ml vařící a 260 ml studené? Tuhle vychytávku už vymyslel výrobce za nás, ale umět přepočítat recept určený pro tři porce na přípravu čtyř se žákům bude hodit pořád. Určitě nenajdeme souvislost bramborové kaše s Přemyslovci, ale propojení s cizími jazyky je nasnadě. Jak asi zní podobný návod na sáčku určený Angličanům nebo Němcům? Takové „síťování“ by se mohlo rodičům i dětem líbit.

Výběr náročnějších jídel, než je kaše z prášku, lze přizpůsobit věku dětí, stravovacím zvyklostem v rodině a schopnostem rodičů – i studená kuchyně je kumšt. S nápadem naučit nyní české děti vařit mě oslovil gymnaziální učitel Daniel Přibík. Je doma, se svými třemi dětmi vaří a všichni si to náramně užívají. Děti běžně vaří také v řadě dalších rodin, na skautských táborech a v některých školských systémech. Jde totiž o skvělou kombinaci výchovy ke zdraví a finanční gramotnosti – co uvařit a za kolik, abych využil zásoby, vešel se do rozpočtu a nakrmil hladové krky.

Učeben vybavených jako kuchyně přibývá v posledních letech rovněž v našich školách. V Montessori sekci pražské základní školy Na Beránku připravilo v době předcovidové pět sedmáků a osmáků každý den přes padesát obědů pro spolužáky a učitele. Když škola takovou učebnu neměla, vařili žáci „úkoly“ doma.

Na jednom gymnáziu měli do češtiny natočit o přípravě jídla komentované video. Vznikly skvělé parodie na známé food blogy i originální výtvory. Jedna žákyně vietnamského původu se třeba vydávala za Číňanku a z vepřové flákoty připravila „psa“ na česneku. Když rodiče nebudou poskytovat nevyžádané rady, vaření děti zaujme. A možná vzniknou i stránky pro sdílení zajímavých nápadů.

Skvělá příležitost

Do roku 2002 jsem si myslel, že významné aktuální události přimějí učitele, aby na chvíli zapomněli na své přípravy i na předepsané učivo a vysvětlili dětem širší souvislosti toho, čeho je právě plná televize. Povodeň přinesla příležitost zabývat se třeba lidskou solidaritou nebo tím, které součásti společnosti je třeba udržet v chodu, aby nedošlo ke kolapsu. Jenže zatímco žáci sledovali v přímém přenosu postup tisícileté velké vody, mnozí učitelé zeměpisu dál probírali světová naleziště ropy.

Tentokrát je reakce školství na nárazy způsobené koronavirem o něco nadějnější. Pandemie je nepochybně skvělou příležitostí, jak děti přivádět k porozumění světu přírody a světu lidí. Na opakování slovních druhů nebo typů květenství bude dost času na podzim. Nemá smysl stresovat tím rodiče zrovna teď. Na mnoha školách už to pochopili. Važme si proto rodičů, kteří doma naučí své děti něco praktického a občas – když se to hodí –, to spojí také s tradičním učivem.

Autor je matematik zabývající se vzdělávací politikou.