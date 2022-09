Tak jak to tedy je? Na jedné straně USA neukončily politiku strategické nejednoznačnosti ve věci obrany Tchaj-wanu, která si oficiálně klade za cíl to, že si Čína nemůže být předem jistá tím, jak by se Amerika zachovala. Tato chytrá strategie nebyla nikdy ukončena ani se o tom v USA nevedla diskuse. Když ale prezident třikrát něco potvrdí, tak to už prostě platí. Například ve věci americké obrany Ukrajiny se Biden nepřeřekl ani jednou.